Η δήλωση του Μοντέρο της Βαλένθια που τοιχοκολλήθηκε στα αποδυτήρια και πείσμωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Δομινικανός γκαρντ των Ισπανών είχε κάνει μια υπεροπτική δήλωση, «μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο πέντε, αλλά έξι, εφτά και οχτώ φορές» το οποίο τελικά έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο στους παίκτες των πρασίνων
Πριν ξεκινήσει η σειρά των playoffs του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο είχε προβεί σε μια δήλωση που περιείχε υπεροψία και τελικά καθόλου δε βοήθησε την ομάδα του.
Τι είχε πει ο Μοντέρο; Ότι «μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!» ορμώμενος φυσικά από τα δύο ματς της κανονικής περιόδου όπου η Βαλένθια είχε κάνει το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.
Τελικά τι έκαναν οι άνθρωποι των «πρασίνων»; Πραγματικά... τοιχοκόλλησαν την δήλωση του 22χρονου Δομηνικάνου γκαρντ στην είσοδο των αποδυτηρίων προκειμένου να έχουν οι παίκτες το... αλατοπίπερο και το επιπλέον κίνητρο σε αυτήν την σειρά.
Αποτέλεσμα; Δύο νίκες μέσα στην Ισπανία και μια ανάσα από το Final 4 της Αθήνας.
