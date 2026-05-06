Η δήλωση του Μοντέρο της Βαλένθια που τοιχοκολλήθηκε στα αποδυτήρια και πείσμωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού
SPORTS
Γιαν Μοντέρο Βαλένθια Παναθηναϊκός 2026 EuroLeague Final Four Athens

Η δήλωση του Μοντέρο της Βαλένθια που τοιχοκολλήθηκε στα αποδυτήρια και πείσμωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού

Ο Δομινικανός γκαρντ των Ισπανών είχε κάνει μια υπεροπτική δήλωση, «μπορούμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό, όχι μόνο πέντε, αλλά έξι, εφτά και οχτώ φορές» το οποίο τελικά έδωσε ένα επιπλέον κίνητρο στους παίκτες των πρασίνων

Η δήλωση του Μοντέρο της Βαλένθια που τοιχοκολλήθηκε στα αποδυτήρια και πείσμωσε τους παίκτες του Παναθηναϊκού
Πριν ξεκινήσει η σειρά των playoffs του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια ο Ζαν Μοντέρο είχε προβεί σε μια δήλωση που περιείχε υπεροψία και τελικά καθόλου δε βοήθησε την ομάδα του.

Τι είχε πει ο Μοντέρο; Ότι «μπορούμε να τους νικήσουμε όχι μόνο πέντε φορές, αλλά… έξι, επτά ή οκτώ!» ορμώμενος φυσικά από τα δύο ματς της κανονικής περιόδου όπου η Βαλένθια είχε κάνει το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τελικά τι έκαναν οι άνθρωποι των «πρασίνων»; Πραγματικά... τοιχοκόλλησαν την δήλωση του 22χρονου Δομηνικάνου γκαρντ στην είσοδο των αποδυτηρίων προκειμένου να έχουν οι παίκτες το... αλατοπίπερο και το επιπλέον κίνητρο σε αυτήν την σειρά.

Αποτέλεσμα; Δύο νίκες μέσα στην Ισπανία και μια ανάσα από το Final 4 της Αθήνας.

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης