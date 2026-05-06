Στα ημιτελικά της Basket League ο ΠΑΟΚ, 77-72 το Περιστέρι, βίντεο
Ο ΠΑΟΚ με 2-0 νίκες στον 1ο γύρο των playoffs προκρίθηκε στα ημιτελικό και θα παίξει με Παναθηναϊκό ή Μύκονο
Στα ημιτελικά της Stoiximan Basket League προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε 77-72 εκτός έδρας του Περιστερίου και με 2-0 νίκες πήρε το εισιτήριο για την τετράδα και θα παίξει με Παναθηναϊκό ή Μύκονο.
Περιστέρι - ΠΑΟΚ: Ο αγώνας
Εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα της αναμέτρησης για τον ΠΑΟΚ που είχε τον Μπέβερλι πρωταγωνιστή (6 π.) και έκανε το (0-8, 2') στο δίλεπτο, ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια διαφορά, έπειτα από γκολ φάουλ του Ταϊρί (1-11, 4'). Η κυριαρχία του «δικεφάλου του βορρά», συνεχίστηκε, καθώς ο Άλεν διαμόρφωσε το (3-16, 5').
Η αντίδραση του Περιστερίου
Προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, το σύνολο του Βασίλη Ξανθόπουλου αντέδρασε και με επιμέρους σερί (10-2), μπόρεσε να μειώσει (13-18, 8'), ωστόσο και πάλι ο ΠΑΟΚ με γρήγορο 5-2, είχε απόσταση στη λήξη της πρώτης περιόδου (15-23. 10').
Στα πρώτα λεπτά του 2ου 10λεπτου, το Περιστέρι είχε τον έλεγχο και μετά από καλάθι του Μουράτου έκανε το (19-23, 11'), μειώνοντας στους τέσσερις.
Ο Χάρις βρήκε εύστοχο τρίποντο, διεύρυνε το σερί της ομάδας του στο (7-0) έφερε το ματς στον πόντο (22-23, 13'). Οι γηπεδούχοι δεν σταμάτησαν εκεί! Πέιν, Καρνέντας και Νίκολς ευστόχησαν σε δίποντο, με το «κοντέρ» στο 2ο δεκάλεπτο να γράφει (15-0) και το Περιστέρι να περνάει μπροστά (28-23, 14').
Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε και με τον Ταϊρί ισοφάρισε τον αγώνα στους 30 πόντους (14'), ενώ ο Μπέβερλι και ο Μουρ έβαλαν ξανά μπροστά την ομάδα τους (30-34, 17') με το σερί να είναι (2-11) υπέρ των φιλοξενούμενων και να κλείνουν το πρώτο μέρος με +1 (35-36, 20').
Κυρίαρχος ο Μπέβερλι... οδηγούσε τον ΠΑΟΚ
Μετά την ανάπαυλα, το Περιστέρι συνέχισε να είναι τρομερά άστοχο έξω από τη γραμμή των 6.75μ (2/17, 11%!) και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε με τον Μπέβερλι να ευστοχεί σε ζευγάρι βολών και να διαμορφώνει το (35-40, 23'). Η καλή κυκλοφορία από την πλευρά των Θεσσαλονικών στην επίθεση συνεχίστηκε και με συνεχόμενα καλάθια στο μπροστινό μέρος του παρκέ, διατήρησε το προβάδισμα (41-47, 25').
