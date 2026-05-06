Με επικό 3ο σετ και ανατροπή προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Rome Open η Σάκκαρη, 2-1 την Τάγκερ, βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 5-7, 6-3, 6-0 της Λίλι Τάγκερ και συνεχίζει στο τουρνουά της Ρώμης
Στον 2ο γύρο του Rome Open με σπουδαία ανατροπή προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 2.20' με 5-7, 6-3, 6 της 18χρονης Λίλι Τάγκερ (Αυστρία, Νο91) και θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα (No2) για την πρόκριση στον 3ο γύρο.
Η Μαρία Σάκκαρη δέχτηκε 3 μπρέικ στο 1ο σετ και το έχασε με 7-5 αλλά ανέβασε την απόδοσή της από τα μισά του 2ου σετ και πάτησε... γκάζι στο 3ο το οποίο κέρδισε με 6-0!
Στο 1ο σετ η Αυστριακή έφτασε πρώτη σε μπρέικ (2-1) αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω για το 3-3. Η Τάγκερ όμως με μπρέικ πήγε στο 5-4. Η Ελληνίδα είχε διπλό μπρέικ πόιντ το οποίο έσβησε η αντίπαλός της αλλά έφτασε τελικά σε μπρέικ (5-5).
Η Αυστριακή όμως έκανε το 6-5 με μπρέικ και με το σερβίς της έκλεισε στο 7-5 το σετ.
Στο 2ο η Τάγκερ ξεκίνησε με μπρέικ (1-0), το υπερασπίστηκε για το 2-0 και είδε την Σάκκαρη να της σβήνει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ για το 2-1.
Η Σάκκαρη πήρε πίσω το μπρέικ (2-2) και με το σερβίς της έφτασε στο 3-2. Με νέο μπρέικ προηγήθηκε 4-2 και με 5-2 εκμεταλλευόμενη το σερβίς της.
Τελικά έκλεισε το σετ στο 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1.
SAKKARI DIGS DEEP 💪@mariasakkari books her place in the second round, defeating Tagger 5-7, 6-3, 6-0!#IBI26 pic.twitter.com/J5htWA3PLn— wta (@WTA) May 6, 2026
The comeback is ON 👊@mariasakkari seals the second set against Tagger 6-3!#IBI26 pic.twitter.com/LdtSAdtxYa— wta (@WTA) May 6, 2026
Η Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) στο 3ο σετ και πήγε στο 2-0. Νέο μπρέικ (3-0) για την Ελληνίδα τενίστρια και 4-0 με άψογο σερβίς.
Τελικά έκλεισε το σετ στο 6-0 και πήρε με ανατροπή την πρόκριση.
