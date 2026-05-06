Με επικό 3ο σετ και ανατροπή προκρίθηκε στον 2ο γύρο του Rome Open η Σάκκαρη, 2-1 την Τάγκερ, βίντεο
Η Μαρία Σάκκαρη επικράτησε 5-7, 6-3, 6-0 της Λίλι Τάγκερ και συνεχίζει στο τουρνουά της Ρώμης

Στον 2ο γύρο του Rome Open με σπουδαία ανατροπή προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη. 

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε σε 2.20' με  5-7, 6-3, 6 της 18χρονης Λίλι Τάγκερ (Αυστρία, Νο91) και θα παίξει με την Έλενα Ριμπάκινα (No2) για την πρόκριση στον 3ο γύρο. 

Η Μαρία Σάκκαρη δέχτηκε 3 μπρέικ στο 1ο σετ και το έχασε με 7-5 αλλά ανέβασε την απόδοσή της από τα μισά του 2ου σετ και πάτησε... γκάζι στο 3ο το οποίο κέρδισε με 6-0! 



Στο 1ο σετ η Αυστριακή έφτασε πρώτη σε μπρέικ (2-1) αλλά η Σάκκαρη το πήρε πίσω για το 3-3. Η Τάγκερ όμως με μπρέικ πήγε στο 5-4. Η Ελληνίδα είχε διπλό μπρέικ πόιντ το οποίο έσβησε η αντίπαλός της αλλά έφτασε τελικά σε μπρέικ (5-5). 

Η Αυστριακή όμως έκανε το 6-5 με μπρέικ και με το σερβίς της έκλεισε στο 7-5 το σετ. 


Στο 2ο η Τάγκερ ξεκίνησε με μπρέικ (1-0), το υπερασπίστηκε για το 2-0 και είδε την Σάκκαρη να της σβήνει μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ για το 2-1.

Η Σάκκαρη πήρε πίσω το μπρέικ (2-2) και με το σερβίς της έφτασε στο 3-2. Με νέο μπρέικ προηγήθηκε 4-2 και με 5-2 εκμεταλλευόμενη το σερβίς της. 

Τελικά έκλεισε το σετ στο 6-3 και ισοφάρισε σε 1-1. 

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με μπρέικ (1-0) στο 3ο σετ και πήγε στο 2-0. Νέο μπρέικ (3-0) για την Ελληνίδα τενίστρια και 4-0 με άψογο σερβίς.

Τελικά έκλεισε το σετ στο 6-0 και πήρε με ανατροπή την πρόκριση.
