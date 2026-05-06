Προοδευτική: Επεισόδια και διακοπή στη φιέστα που είχε και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, βίντεο
Από θλιβερά επεισόδια αμαυρώθηκε φιλανθρωπικός αγώνας μεταξύ της Προοδευτικής και της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο γήπεδο του Κορυδαλλού

Δευτερόλεπτα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Προοδευτικής εναντίον της Κ19 του Ολυμπιακού, ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ θερμοκέφαλων έξω από το γήπεδο, που μεταφέρθηκαν και μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Τη στιγμή των επεισοδίων, οι παικτές της Προοδευτικής προσπαθούν να ηρεμήσουν την κατάσταση, ενώ οι νεαροί του Ολυμπιακού παρακολουθούν αποσβολωμένοι και συγκεντρωμένοι στον πάγκο τους.



Και να φανταστεί κανείς ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης εκδήλωσης που είχε τίτλο «Βάζουμε γκολ στη φτώχεια», θα γινόταν και η απονομή του κυπέλλου στην «Προό» που κατέκτησε διά περιπάτου το πρωτάθλημα ΕΠΣ Πειραιά και επέστρεψε στη Γ΄ εθνική κατηγορία. Το τρόπαιο, όμως, έμεινε τοποθετημένο σε έναν πάγκο και δεν υψώθηκε ποτέ από τους πρωταθλητές, καθώς οι ομάδες αποχώρησαν εσπευσμένα προς τα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από παρευρισκόμενους, υπήρξαν τραυματισμοί και άτομα μεταφέρθηκαν στα αποδυτήρια για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Πηγή:ΑΠΕ - ΜΠΕ
