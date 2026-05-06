Χολ και Τζόζεφ έδωσαν το σύνθημα ενόψει Final 4: «Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα τα δώσουμε όλα για το τρόπαιο»
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε με σκούπα στο Final 4 της Αθήνας κόντρα στη Μονακό και είναι έτοιμος να διεκδικήσει για 5η συνεχόμενη χρονιά το πρώτο του τρόπαιο μετά το 2013
Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στο 15ο Final Four της ιστορίας του, καθώς «σκούπισε» με 3-0 τη σειρα με την Μονακό και πλέον απέχει δύο νίκες από τον 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του και αμέσως μετά το παιχνίδι οι Ντόντα Χολ και Κόρι Τζόζεφ μίλησαν στην κάμερα του olympiacosbc.gr για τα συναισθήματά τους.
Αρχικά τον λόγο πήρε ο Ντόντα Χολ, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στη σειρά κόντρα στην πρώην ομάδα του και προκρίθηκε στο δεύτερο Final Four της καριέρας του τονίζοντας: «Ναι είναι το δεύτερο φάιναλ φορ στην καριέρα μου. Χαίρομαι που θα είμαι στην άλλη πλευρά σε σύγκριση με το που ήμουν πέρυσι. Σίγουρα, όμως, είναι το δεύτερο της καριέρας μου και ανυπομονώ για αυτό».
Σε ερώτηση για το πώς βίωσε το φετινό επίτευγμα, έχοντας δίπλα του τους φίλους του Ολυμπιακού ο Ντόντα Χολ σχολίασε: «Ειλικρινά είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να δω τι επιφυλάσσει το μέλλον και τι θα γίνει εκεί.
Έχουμε απίστευτους φιλάθλους. Δεν μπορώ να παραπονεθώ! Το λατρεύω... Λατρεύω την ενέργεια που μας δίνουν. Οπότε, ναι.. Θα δούμε τι θα γίνει».
Αναφορικά με τα συναισθήματά του κάθε φορά που ακούει το όνομά του από την εξέδρα ο Αμερικανός σέντερ τόνισε: «Όπως είπα και πριν, νιώθω υπέροχα.
Δεν έχω κανένα παράπονο από εκείνους. Μου δίνουν την αγάπη τους και εγώ ανταποδίδω. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν αρκετές λέξεις για το περιγράψεις.
Είναι πραγματικά φαινόμενο οι φίλαθλοί μας! Ήταν στο πλευρό μας όπου κι αν παίξαμε στην κανονική διάρκεια και αυτό είναι σπουδαίο».
Σχετικά με το εάν η αποστολή έχει ολοκληρωθεί ο Χολ ήταν ξεκάθαρος: Η αποστολή μας Playoffs τελείωσε, όμως, ακόμη δεν έχουμε ολοκληρώσει την αποστολή μας. Ο μεγαλύτερος στόχος είναι μπροστά μας. Είχαμε μια συμπαγή χρονιά και τερματίσαμε πρώτοι βλέποντας πάντα παιχνίδι με παιχνίδι».
Σε ερώτηση για το τι υπόσχεση μπορεί να δώσει στους ερυθρόλευκους φιλάθλους ο Ντόντα Χολ ανέφερε: «Δεν δίνω υποσχέσεις. Αλλά όπως είπα... Βλέπουμε κάθε φορά το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Ετσι το βλέπει όλη η ομάδα και όλο το σταφ.
Είναι μια μακρά σεζόν, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, αλλά ο βασικός στόχος δεν έχει επιτευχθεί ακόμα.
Οπότε εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι να μείνουμε ενωμένοι ,να μείνουμε μαζί, να παίξουμε το μπάσκετ του Ολυμπιακού και να το διασκεδάσουμε».
Από την πλευρά του ο Κόρι Τζόζεφ τόνισε σχετικά με την πρόκριση: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα και χρειάστηκε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε παιχνίδι.
Νιώσαμε ότι είμαστε κοντά αλλά ακόμη δεν έχουμε κάνει το πιο ολοκληρωμένο παιχνίδι μας. Ακόμα έχουμε κάποια κενά στην απόδοσή μας, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε και να γίνουμε ακόμα καλύτεροι.
Αλλά όπως είπα, συγχαρητήρια και στην Μονακό. Είχαν μια πολύ δύσκολη σεζόν, με πολλούς τραυματισμούς. Πάλεψαν και εμείς έπρεπε να φέρουμε το καλύτερό μας παιχνίδι».
Σε ερώτηση για την μετάβασή του από τις ΗΠΑ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και την προσαρμογή του στον Ολυμπιακό ο Κόρι Τζόζεφ τόνισε: «Έχουμε μια πραγματικά απίστευτη βάση οπαδών.
Υπάρχει μια ηλεκτρική ατμόσφαιρα στο στάδιο κάθε φορά που παίζουμε στο γήπεδό μας και περιμένω από αυτούς να το δείξουν και στο Final Four. Είμαστε ενθουασιασμένοι με αυτό και έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας».
Για τα συναισθήματά του μόλις άκουσε το όνομά του από τους φιλάθλους του Θρύλου, ο Κόρι Τζόζεφ ανέφερε: «Ήμουν πολύ συγκεντρωμένος και ήταν τόσο δυνατά που δεν το αναγνώρισα μέχρι λίγο πριν τελειώσει (σ.σ. το σύνθημα), αλλά πάντα είναι ένα υπέροχο συναίσθημα.
Είναι εξαιρετικό το να νιώθεις τον σεβασμό και να μπορείς να δεις ότι η σκληρή δουλειά που ρίχνεις, αναγνωρίζεται.
Έτσι θες να δουλέψεις ακόμη περισσότερο, να είσαι εξαιρετικά συγκεντρωμένος και να προσπαθείς να δίνεις το 101% σου. Όταν όλο αυτό αναγνωρίζεται από τους οπαδούς, είναι απίστευτο».
Στη συνέχεια ο Καναδός γκαρντ του Ολυμπιακού ανέφερε σχετικά με το εάν περίμενε κάτι τέτοιο όταν υπέγραφε στην ομάδα μας: «Είχαμε πολύ ταλέντο και υπήρχε πραγματικά μια ευκαιρία να πετύχουμε.
Αλλά όταν ήρθα, έπρεπε αρχικά να βρω τον ρυθμό μου. Αλλά ξέρεις, το πιο σημαντικό είναι ακόμα μπροστά και πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε προσγειωμένοι γιατί θέλουμε να φτάσουμε τον απόλυτο στόχο μας».
Όπως και ο Χολ έτσι και ο Τζόζεφ ήταν επίσης κατηγορηματικός σχετικά με το εάν η αποστολή έλαβε τέλος: «Η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. Ήταν μια καλή νίκη και πρέπει να κρατήσουμε ό,τι κάναμε καλά σε αυτή τη σειρά και να προχωρήσουμε.
