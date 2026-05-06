Σάκοτα: «Αν το είχαμε πάρει δύο φορές συνεχόμενες όπως η Μάλαγα, θα μπορούσα να πω ότι είμαστε φαβορί»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος προπονητής της Ένωσης ενόψει του ημιτελικού κόντρα στη Βαλένθια αύριο στις 22:00

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στη Μπανταλόνα τη Μάλαγα για τον 2ο ημιτελικό του Final 4 του Basketball Champions League και θέλει να κάνει αυτό που δεν έκανε πέρσι, όταν αντιμετώπισε την ίδια ομάδα και ηττήθηκε. 

«Εάν το είχαμε κατακτήσει 2 φορές στη σειρά θα έλεγα ότι είμαστε φαβορί. Η Μάλαγα έχει καλή ομάδα και έχει πάρει τίτλους. Εμείς είμαστε χαρούμενοι και πραγματικά πιστεύω σε αυτό που είπα.

Είναι καλύτερη από πέρυσι», ανέφερε αρχικά ο Ντράγκαν Σάκοτα στην πρώτη τοποθέτησή του ενόψει του αυριανού ημιτελικού. 

Για το physicality της ΑΕΚ: «Αυτό που είπε ο κόουτς Ναβάρο είναι αλήθεια. Οι προπονητές δεν λένε ποτέ ότι έχουν μια τέλεια ομάδα. Οι λέξεις πριν από το ματς παίζουν ρόλο, αλλά στο παρκέ τα πράγματα είναι διαφορετικά. όλοι θέλουν τον τίτλο.

Στόχος μας το τρόπαιο. Όταν κερδίζεις ένα τρόπαιο δεν έχεις κόμπλεξ. Εγώ πάντως νιώθω ωραία που κάθομαι κοντά».

Για το πόσο κοντά είναι η ΑΕΚ στη Μάλαγα: «Το είπα γιατί παρακολουθώ χρόνια την ομάδα και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και είναι σε υψηλό επίπεδο για χρόνια. Έχουμε κάνει κάποια βήματα και βρισκόμαστε πιο κοντά στη Μάλαγα».

Για το κίνητρό του μετά από 53 χρόνια στην προπονητική: «Όταν είσαι νέος και παλεύεις για αυτό είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα είναι η αγάπη για το μπάσκετ.

Όταν καταφέρνεις να χτίσεις έναν οργανισμό είναι πιο εύκολο. Νιώθω πιο άνετα να προετοιμάζω παιδιά και να παλεύουμε για τρόπαια. Είναι η ίδια αγάπη με το ξεκίνημά μου, η ίδια φλόγα».

Για Λεκαβίτσιους και Κουζμίνσκας: «Έχω τεράστιο σεβασμό για τους Λιθουανούς παίκτες. Με τον Εχόντας είχαμε επαφές, αλλά ήταν έτοιμος την κατάλληλη στιγμή.

Ο Λεκαβίτσιους έπαιξε στον Παναθηναϊκό και ήταν εύκολη απόφαση για εμάς. Ο Κουζμίνσκας ήταν και πέρυσι στην ομάδα, αλλά είχε τραυματισμούς».

