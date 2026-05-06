Γιαννακόπουλος: «Αν ήθελα θα ήμουν στο γήπεδο, δε θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες», βίντεο
Μέσω video στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για τις μάσκες με το πρόσωπό του που τοποθετήθηκαν στα καθίσματα του T-Center

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Βαλένθια για το game 3 των playoffs της Euroleague και είναι έτοιμος για το 3-0 και την πρόκριση στο Final-4 της Αθήνας. 

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, έχει τιμωρηθεί με 3 αγωνιστικές από τη Euroleague και δεν θα μπορεί να είναι στο T-Center. 

Από νωρίς το γήπεδο έχει γεμίσει με μάσκες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και παράλληλα αναπτύχθηκε φημολογία ότι θα πάει να δει το παιχνίδι. 

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με βίντεο στο Instagram ξεκαθάρισε ότι δεν πλήρωσε αυτός τις μάσκες και τόνισε πως εάν ήθελε να πάει θα ήταν εκεί. 

Αναλυτικά όσα είπε ο ιδιοκτήτης των πράσινων:

«Ας ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί με μπερδεύετε με κάποιον άλλο. Άκουσα ότι αυτές τις μάσκες στο ΟΑΚΑ τις πλήρωσα εγώ, επειδή θέλω να έρθω στο γήπεδο. Δεν μου αρέσει να είμαι στο προσκήνιο, δεν θα το έκανα αυτό. Δεν είμαι δειλός.

1. Είμαι τύπος που δεν σπάει τις μπάλες του και τον λόγο του. Αν ήθελα, θα ήμουν εκεί, στη θέση μου.

2. Δεν θα κρυβόμουν πίσω από μάσκες. Δεν με ξέρετε καλά.

3. Έδωσα τον λόγο μου, κρατάω τον λόγο μου, ελπίζω όλοι να κρατήσουν τον λόγο τους.

4. Η ομάδα δεν με χρειάζεται. Έχω την καλύτερη ομάδα στον κόσμο, παρακολουθήστε μας. Ξέρετε που μένω; Αν θέλετε, ρωτήστε και στείλτε κάποιον να τσεκάρει. Θα είμαι εκεί με την αγαπημένη μου γάτα και θα βλέπω τον αγώνα. Αν ήθελα να είμαι εκεί, θα ήμουν εκεί».

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

