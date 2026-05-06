Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Βλάντο Γιάνκοβιτς
SPORTS
Βλάντο Γιάνκοβιτς Μπόμπαν Γιάνκοβιτς Περιστέρι Παναθηναϊκός ΑΕΚ ΠΑΟΚ

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Βλάντο Γιάνκοβιτς

Το παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ ήταν το τελευταίο του 36χρονου φόργουορντ

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Βλάντο Γιάνκοβιτς
Μετά από 19 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα ο Βλάντο Γιάνκοβιτς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. 

Το παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Basket League ήταν το τελευταίο στην καριέρα του 36χρονου φόργουορντ, γιου του αείμνηστου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς. 

Ο Βλάντο γεννήθηκε το 1990 στην Σερβία αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα και έπαιξε σε όλες τις εθνικές ομάδες. Τελευταία του ομάδα ήταν το Περιστέρι ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Καρδίτσα, Βαλένθια, Ανδόρα. 

Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2014 και κέρδισε άλλα 3 Κύπελλα Ελλάδας (2014-16 με ΠΑΟ, 2020 με ΑΕΚ).

Η ανακοίνωση 

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό. Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ. Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά. Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι. Ήταν για μια καριέρα. Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα. Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια. Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Κλείσιμο
Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».

Thema Insights

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Νέες θέσεις εργασίας στην INTRACOM DEFENSE για επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους

Στην INTRACOM DEFENSE – IDE, όπου η τεχνολογία συναντά την εξέλιξη και η καριέρα αποκτά ουσιαστικό προσανατολισμό, ανοίγει ο δρόμος για νέες συνεργασίες και καλείσαι να γίνεις μέρος μιας δυναμικής πορείας που χτίζει το αύριο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης