Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Βλάντο Γιάνκοβιτς
Το παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ ήταν το τελευταίο του 36χρονου φόργουορντ
Μετά από 19 χρόνια παρουσίας στα γήπεδα ο Βλάντο Γιάνκοβιτς αποσύρθηκε από την ενεργό δράση.
Το παιχνίδι του Περιστερίου με τον ΠΑΟΚ για τα playoffs της Stoiximan Basket League ήταν το τελευταίο στην καριέρα του 36χρονου φόργουορντ, γιου του αείμνηστου Μπόμπαν Γιάνκοβιτς.
Ο Βλάντο γεννήθηκε το 1990 στην Σερβία αλλά μεγάλωσε στην Ελλάδα και έπαιξε σε όλες τις εθνικές ομάδες. Τελευταία του ομάδα ήταν το Περιστέρι ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Πανιώνιο, Καρδίτσα, Βαλένθια, Ανδόρα.
Με τον Παναθηναϊκό κατέκτησε το πρωτάθλημα του 2014 και κέρδισε άλλα 3 Κύπελλα Ελλάδας (2014-16 με ΠΑΟ, 2020 με ΑΕΚ).
Η ανακοίνωση
«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος… όταν μιλάς για έναν αρχηγό. Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ. Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.
Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά. Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο… και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.
Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι. Ήταν για μια καριέρα. Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα. Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια. Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.
Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.
Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
