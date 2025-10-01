«Κοκκινίζει» το Λονδίνο, συγκέντρωση στο Πικαντίλι και πορεία προς το γήπεδο της Άρσεναλ από τους οπαδούς του Ολυμπιακού - Βίντεο
Περισσότερους από 3500 οπαδούς του θα έχει στο Emirates ο Ολυμπιακός για το παιχνίδι με την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζει τις δυνάμεις του στο Έμιρεϊτς καθώς φιλοξενείται από την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του League Phase του Champions League, με στόχο να επιστρέψει στην Ελλάδα με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Φυσικά, στο πλάι του Μεντιλίμπαρ και των παικτών του θα είναι και οι φίλοι του Ολυμπιακού, καθώς περισσότεροι από 3500 οπαδοί θα πάρουν θέση στο λονδρέζικο γήπεδο ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια της ομάδας του.



Ο κόσμος του Ολυμπιακού από νωρίς ξεκίνησε το πάρτι εν όψει της σπουδαίας αναμέτρησης. Συγκεκριμένα σχεδόν πέντε ώρες πριν την πρώτη σέντρα, αρκετοί φίλαθλοι των «ερυθρολεύκων» βρέθηκαν στην πλατεία Πικαντίλι του Λονδίνου και... κοκκίνησαν το σημείο με συνθήματα λίγο πριν αναχωρήσουν για το Emirates. 




Πηγή: www.gazzetta.gr 

