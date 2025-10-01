Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Άνοδος Τζόλη και Καρέτσα στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, παραμένει πρώτος ο Παυλίδης
Πτώση του Τσιμίκα στην 7η θέση, ανέβηκε στην 6η ο Τζίμας - Αναλυτικά η 15αδα των Ελλήνων με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία με βάση το transfermarkt
Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν κάνει τεράστια βήματα ανόδου στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πλέον πρωταγωνιστούν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού, αλλά είναι πρώτα βιολιά και στις ομάδες τους στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος με βάση το transfermarkt αξίζει 35 εκατομμύρια ευρώ, με τη Γιουβέντους να δίνει το καλοκαίρι πάνω από 50 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει από τη Μπενφίκα. Οι Λουζιτανοί βέβαια, τον κοστολογούν κοντά στα 100.
Οι δύο που έχουν μεγάλη άνοδο είναι ο Χρήστος Τζόλης και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αμφότεροι αγωνίζονται στο Βέλγιο, με την Μπριζ και την Γκενκ αντίστοιχα.
Ο Χρήστος με τη νέα εκτίμηση του transfermarkt ανέβηκε στα 30 εκατομμύρια από τα 25, μάλιστα η συγκιρία ταιριάζει, αφού την Τρίτη το βράδυ πέτυχε γκολ στο «Μπέργκαμο» με αντίπαλο την Αταλάντα για το Champions League.
Από την άλλη ο Καρέτσας είναι ήδη ένας από τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 και αναμένεται να ανέβει και άλλο μέσα στη σεζόν.
Στις αρχές της χρονιάς, κόστιζε 20 εκατομμύρια, τώρα είναι στα 23.
Πτώση είχε ο Τσιμίκας, ο οποίος μετά το δανεισμό του στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, έπεσε στην 7η θέση, στα 18 εκατομμύρια.
Στην τρίτη θέση είναι σταθερά ο Κουλιεράκης με 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ στην 5η είναι ο Φώτης Ιωαννίδης με 22 εκατομμύρια.
