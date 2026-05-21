Η κατάκτηση του Europa league από την Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό κοντά στον 3ο προκριματικό του Champions League
Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θέλει απλά η Βίλα να τερματίσει στη θέση που είναι αυτή τη στιγμή στην Premier League (4η) με μια αγωνιστική να απομένει για το τέλος του πρωταθλήματος και τους «χωριάτες» να έχουν ματς με τη Σίτι στο Μάντσεστερ
Ο αποψινός τελικός στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης είχε παράλληλα και... ελληνικό ενδιαφέρον.
Και μάλιστα, με αίσιο τέλος για τον Ολυμπιακό που ήθελε σε πρώτη φάση νίκη και κατάκτηση του τροπαίου από την Άστον Βίλα (όπως κι έγινε), προκειμένου να συνεχίσει να ελπίζει ότι θα αποφύγει ένα γύρο στους προκριματικούς του Champions League του καλοκαιριού.
Πλέον, το πρώτο βήμα έγινε και οι «ερυθρόλευκοι» για να ξεκινήσουν την προσπάθειά τους από τον Γ' και όχι τον Β' προκριματικό θα περιμένουν και δεύτερο... δώρο από τους «χωριάτες».
Αυτό θα συμβεί εάν η ομάδα του Έμερι τερματίσει στην 4η θέση της Premier League, όπου και βρίσκεται μία αγωνιστική πριν το φινάλε της σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα.
Την τελευταία αγωνιστική (24/5) η Αστον Βίλα θ' αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Μάντσεστερ Σίτι, ενώ η Λίβερπουλ που είναι τρεις βαθμούς πίσω της - κι έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία - θα υποδεχθεί την Μπρέντφορντ.
