Βίντεο: Το επικό ξέσπασμα του Πιρς Μόργκαν μετά την κατάκτηση του τίτλου από την Άρσεναλ

Ο Άγγλος παρουσιαστής και φανατικός κανονιέρης εμφανίστηκε σε τρελά κέφια σε podcast και τρόλαρε απίστευτα την Τότεναμ, αλλά και τον παρουσιαστή και παλαίμαχο διεθνή επιθετικό Γκάμπι Αγκμπονλαχόρ





«Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος ήταν η κορυφαία μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο... Μοσκέρα, Γιόκερες, Μαντουέκε, Χινκάπιε, Έζε, ο οποίος απέρριψε την Τότεναμ και τον σώσαμε από τη μιζέρια», είπε αρχικά και αποκάλυψε:









«Τον περασμένο Οκτώβριο συνάντησα τυχαία τον



Κάπου εκεί ο παλαίμαχος επιθετικός της Άστον Βίλα και συμπαρουσιαστής του σόου, Γκάμπι Αγκμπονλαχόρ χαρακτήρισε «φανταστική Άρσεμαλ που κατέκτησε την Premier League, αλλά αυτή ήταν και η πάσα που περίμενε ο Μόργκαν για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:



Η αγάπη του για την Άρσεναλ είναι γνωστή και το... ξέσπασμα του μετά την κατάκτηση του τίτλου στη φετινή Premier League κάτι παραπάνω από αναμενόμενη.Η παρουσία του τηλεπαρουσιαστή Πιρς Μόργκαν στο podcast «Breakfast» του talkSport.com ήταν πραγματικά απολαυστική με τον φίλο των κανονιέρηδων να γίνεται viral μέσα σε λίγα λεπτά...Η παρουσία του στην εκπομπή ξεκίνησε με τον ίδιο να κρατά μία κούπα που έγραφε «υποστηρίζω την Άρσεναλ και αυτή είναι η μοναδική κούπα που θα σηκώσω φέτος». Συνέχισε μ' ένα τεράστιο πούρο, ένα μπουκάλι σαμπάνιας και το πρωτοσέλιδο που έγραψε «Champions» (πρωταθλητές) πριν αρχίσει να μιλάει…«Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος ήταν η κορυφαία μιας ομάδας που διεκδικεί τον τίτλο... Μοσκέρα, Γιόκερες, Μαντουέκε, Χινκάπιε, Έζε, ο οποίος απέρριψε την Τότεναμ και τον σώσαμε από τη μιζέρια», είπε αρχικά και αποκάλυψε:«Τον περασμένο Οκτώβριο συνάντησα τυχαία τον Αρτέτα σ' ένα εστιατόριο και του είπα: 'Τώρα που έχεις την ομάδα που ήθελες, με τους παίκτες που έφερες θα πάρουμε το πρωτάθλημα'. Το πρόβλημα ήταν τα δύο προηγούμενα χρόνια ότι δεν είχαμε αυτό το βάθος. Όλο αυτό είναι έργο Αρτέτα και του βγάζω το καπέλο! ήμουν ένας από αυτούς που τον αμφισβητούσαν και το είχα γράψει, αλλά το 2023 είχα απολογηθεί δημόσια και τώρα θέλω ένα άγαλμα για τον Μίκελ κι άλλο ένα για εκείνο τον ηλίθιο οπαδό της Σίτι που είχε κάνει την πλάκα με το μπουκάλι με το νερό, o οποίος πρέπει να αισθάνεται πλέον ως το μεγαλύτερο κορόιδο σε όλη τη Βρετανία».Κάπου εκεί ο παλαίμαχος επιθετικός της Άστον Βίλα και συμπαρουσιαστής του σόου, Γκάμπι Αγκμπονλαχόρ χαρακτήρισε «φανταστική Άρσεμαλ που κατέκτησε την Premier League, αλλά αυτή ήταν και η πάσα που περίμενε ο Μόργκαν για να ακολουθήσει ο εξής διάλογος:





Μόργκαν: «Γκάμπι, τι θα έλεγες να πεις μια δημόσια συγνώμη σε εμένα και όλους τους φίλους της Άρσεναλ που μας αποκαλούσες λούζερς όλα αυτά τα χρόνια;»



ΜακΚόιστ: «Παρεμβαίνω ως διαιτητής και θα πω δύο λέξεις που πότε δεν πίστευα ότι θα τις συνέδεα με τον Πιρς Μόργκαν: 'humble pie' (ιδιωματισμός που σημαίνει ταπεινότητα)».



Αγκμπονλαχόρ: «Θα απολογηθώ σε όλους τους φίλους της Άρσεναλ που σας χαρακτήριζα λούζερς και ηττοπαθείς. Σπουδαία σεζόν, σπουδαία ομάδα, σπουδαίοι οπαδοί»



Ο Μόργκαν όμως δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ως φανατικός κανονιέρης δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί με τη μισητή συμπολίτισσα Άρσεναλ.



«Που είναι αυτός ο εντελώς άχρηστος, καθυστερημένος Τζέιμι Ο' Χάρα; Αλήθεια πως να αισθάνεται», αναρωτήθηκε για τον παλαίμαχο άσο της Τότεναμ και επίσης παρουσιαστή του talkSport για να κλείσει την παρουσία του ως εξής:



«Σας έλεγα συνέχεια ότι θα κάνουμε το quadruple (κουάντρουμπλ)και δεν καταλαβαίνατε τι ενοοούσα. Πάμε να σας το εξηγήσω λοιπόν:



Η Άρσεναλ θα πάρει το πρωτάθλημα και το Champions League, γιατί θα κερδίσουμε την Παρί Σεν Ζερμέν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, που θα το πάρει και η Τότεναμ να υποβιβαστεί από την Premier League!»