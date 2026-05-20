Γιάννης Αντετοκούνμπο: Αναμένεται να είναι στο Final-4 της Αθήνας
O αστέρας του NBA είχε παρακολουθήσει και το Final-4 του 2024 στο Βερολίνο
Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Final-4 της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.
Ο δύο φορές MVP του NBA και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να δώσει το «παρών» στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η οποία συγκεντρώνει στην ελληνική πρωτεύουσα την ελίτ των συλλόγων της διοργάνωσης.
Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ (22/5, 18:00), ενώ στον δεύτερο η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια (22/5, 21:00).
Ο Giannis έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν διοργανώσεις της Euroleague, μεταξύ αυτών και το Final-4 του 2024 στο Βερολίνο, ενώ είχε βρεθεί και στα εφετινά πλέι οφ στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κάιλ Κούζμα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.
Αναμφίβολα η παρουσία του στην Αθήνα προσδίδει επιπλέον λάμψη στο Final-4.
