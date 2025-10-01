Euroleague: Πρεμιέρα με το δεξί για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Δείτε βίντεο
Euroleague: Πρεμιέρα με το δεξί για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Δείτε βίντεο
Οι ερυθρόλευκοι έφυγαν από τη Βιτόρια με το διπλό, 102-96 την Μπασκόνια - Οι πράσινοι νίκησαν στο ΟΑΚΑ με 87-79 τη Μπάγερν - Νίκες και για Ντουμπάι, Αρμάνι, Βίρτους, Χάποελ και Εφές
Με το δεξί ξεκίνησαν τις φετινές τους υποχρεώσεις στη Euroleague Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν αν δραπετεύσουν με διπλό η Βιτόρια επικρατώντας με 102-96 της Μπασκόνια, ενώ οι πράσινοι αγχώθηκαν στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Μπάγερν αλλά πήραν μια επαγγελματική νίκη με 87-79. Με νίκες ξεκίνησαν και οι Ντουμπάι, Αρμάνι, Βίρτους, Χάποελ και Εφές.
Έστω κι αν από το +15 (4-19) βρέθηκε να παλεύει με τα... θηρία, στη Βιτόρια, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με εκτός έδρας νίκη και κατοστάρα, 102-96, επί της Μπασκόνια, τη νέα σεζόν στη Euroleague. Ο Μπαρτζώκας επανέφερε στο παρκέ τους Βεζένκοφ, Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ το τελευταίο πεντάλεπτο κι εκείνοι του το ανταπέδωσαν, μετατρέποντας το 92-91 υπέρ των Βάσκων σε 102-96 υπέρ της ομάδας του Πειραιά, με επιμέρους σκορ 11-4 τα τελευταία δυόμιση λεπτά. Είχαν ευστοχήσει σε δύο μεγάλα τρίποντα κατά σειρά ο Βεζένκοφ και ο Τόμας Ουόκαπ.
Δύο παίκτες των «ερυθρόλευκων» σημείωσαν double double, ο Σάσα Βεζένκοφ με 24 πόντους και 13 ριμπάουντ και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με 12 πόντους και 14 ριμπάουντ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ βγήκε μπροστά σημειώνοντας 21 πόντους (2/8 τρίποντα). Ο Τάισον Ουόρντ στο ντεμπούτο του με τη φανέλα του Ολυμπιακού στη Euroleague σημείωσε 11 πόντους, τους 9 στη 2η περίοδο, όταν οι Βάσκοι κατάφεραν να επιστρέψουν στο ματς. Ο Ουόκαπ μοίρασε 8 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 20-27, 48-49, 70-73, 96-102
Ο Παναθηναϊκός... παραμέρισε τις αδυναμίες που παρουσίασε στο επιθετικό ριμπάουντ και στο τρίποντο (5/15), όπως και το άγχος της πρεμιέρας και μπήκε με το... δεξί στην εφετινή Euroleague. Οι «πράσινοι» πήραν μία επαγγελματική νίκη με 87-79 επί της Μπάγερν Μονάχου στο Telekom Center Athens, στην πρεμιέρα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με σταθερή αξία τον Κέντρικ Ναν (21π., 10ασ.) και άξιους συμπαραστάτες τους Νίκο Ρογκαβόπουλο (15π.), Ομέρ Γιούρτσεβεν (14π.).
Παρά τη νευρικότητα του πρώτου ημιχρόνου, ο Παναθηναϊκός κατάφερε από την τρίτη περίοδο να βρει ρυθμό στην επίθεση, μέσα από τις ελάχιστες αλλά πολύτιμες άμυνες που έβγαλε σε αυτό το διάστημα οικοδομώντας σταδιακά μία διαφορά ασφαλείας, την οποία εκτόξευσε για πρώτη φορά στο +12 στο 33΄ (77-65), μετά από τρίποντο του Κώστα Σλούκα, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης.
Με «όπλο» την επιθετική πολυφωνία, η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από τη «Belgrade Arena» με νίκη 92-82 στην 1η αγωνιστική της Euroleague.
Από την αρχή της αναμέτρησης φάνηκε ότι η Αρμάνι είχε μπει αποφασισμένη να ξεκινήσει με «διπλό» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Με όπλο της την πολυφωνία και πολλούς παίκτες να συνεισφέρουν σε επίθεση και άμυνα, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Δημιούργησε τη μέγιστη διαφορά του +12 στο 31΄ όταν προηγήθηκε 75-63 και πλέον οι γηπεδούχοι του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Ο Κάρτερ Τάισον προσπάθησε με προσωπικές ενέργειες να ανατρέψει την κατάσταση, όμως οι Ιταλοί αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να καμφθούν. Έφτασαν στη νίκη με το τελικό 92-82, έχοντας οκτώ παίκτες με 8 ή περισσότερους πόντους!
Κορυφαίος ο πρώην «ερυθρόλευκος» Ζακ Λεντέι με 21π. και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ακολούθησε ο Νικολό Μάνιον με 9π., 5ασ. Για τους γηπεδούχους, ο Ιζούντου Ιμπούκα είχε 14 πόντους με 7/7 δίποντα, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 19π. και 5ρ.
Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-45, 63-69, 82-92
Με μια πολύ σπουδαία νίκη ξεκίνησε η σεζόν για τη Βίρτους. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επιβλήθηκε 74-68 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μπολόνια, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση.
Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν προηγήθηκε με 8 πόντους (15-7 στο 7΄) η Ρεάλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έμενε κοντά στο σκορ, αλλά η αστοχία της έξω από τα 6.75 ήταν παροιμιώδης. Χρειάστηκε να περάσουν 29 λεπτά και 13 άστοχες προσπάθειες για να βάλει ένα τρίποντο με τον Οκέκε στο τέλος της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι δεν θα άφηναν αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Συντήρησαν το προβάδισμα και με τρίποντο του Λούκα Βιλντόσα πέρασαν με +8 (60-52) στο 32΄. Η Ρεάλ συνέχισε να επιμένει στο μακρινό σουτ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το πρωτοφανές 3/23 (Χεζόνια 0/7, Οκέκε 1/5). Ωστόσο, κατάφερε να πάει το ματς στο τελευταίο σουτ αλλά ο Καμπάτσο αστόχησε στα 22 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 70-68 και ο Μόργκαν με δύο εύστοχες βολές «καθάρισε» το παιχνίδι.
Για τους νικητές, ο Βιλντόσα με 11 πόντους σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής είχε καταλυτική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Κάρσεν Έντουαρντς και 12 ο Σαλιού Νιάνγκ.
Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68
Με νίκη ξεκίνησε η Αναντολού Εφές τους αγώνες της στην Euroleague 2025/26. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επιβλήθηκε 85-78 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ματς που έγινε στην ουδέτερη έδρα της Ποντγκόριτσα.
Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν (9π. στο πρώτο δεκάλεπτο) η Μακάμπι έδειχνε να αποκτά τον έλεγχο και στο 15΄ εξασφάλισε διαφορά 8 πόντων (31-23). Οι -τύποις- γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν, κάλυψαν γρήγορα τη διαφορά και οι δύο ομάδες άρχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ. Μέχρι την έναρξη της τελευταίας περιόδου, όταν η Εφές μπήκε... φουριόζα και με επιμέρους σκορ 15-8 βρέθηκε στο +8 (75-67). Στη συνέχεια συντήρησε εύκολα τη διαφορά αυτή και έφτασε στη νίκη με το τελικό 85-78 και πέντε «διψήφιους», τους Σμιτς (16π), Οσμάνι (12π.), Λάρκιν (14π.), Λόιντ (16π.), Βάιλερ-Μπαμπ (12π.).
Εκπληκτική πολυφωνία για τους Τούρκους που κυριάρχησαν και στα ριμπάουντ (40-32), ενώ Μακάμπι είχε να αντιπαρατάξει μόνο την επιθετική συνεισφορά των Χορντ και Σόρκιν που πέτυχαν από 15 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 21-19, 40-44, 60-59, 85-78
Με μία γεμάτη εμφάνιση, η Ντουμπάι μπήκε με το... δεξί στην εφετινή Euroleague, πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, μάλιστα, έκαμψε την αντίσταση της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με 89-76 στην Coca Cola Arena και έδειξε έτοιμη για... αναταραχές στην παρθενική συμμετοχή της.
Η ομάδα των Εμιράτων έδωσε ρεσιτάλ από τα 6,75 (11/20 τρίποντα), βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό της (4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), ενώ η άμυνα της υποχρέωσε τους Σέρβους σε 13 λάθη.
Κορυφαίοι των νικητών οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 5/7τρ.), Τζάναν Μούσα (19π., 3/5τρ.), Φιόντου Καμπενγκέλε (15π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (14π., 8ρ.), ενώ από την Παρτιζάν Ντίλαν Οσετκόφσκι με 12 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-54, 89-76
Ιδανική πρεμιέρα για την Χαποέλ Τελ Αβίβ στην εφετινή Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνέτριψε με... κατοστάρα (103-87) την Μπαρτσελόνα στη Σόφια, εξαργυρώνοντας τη... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο κλειστό.
Οι Ισραηλινοί τελείωσαν τον αγώνα με ρεσιτάλ από τα 6,75 (13/24 τρίποντα) και από το δεύτερο δεκάλεπτο εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους, χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε...
Κορυφαίοι των νικητών οι Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους και 3/4 τρίποντα, Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα και Νταν Οτούρου επίσης με 18 πόντους. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87
Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου
Παναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79
Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102
Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87
Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76
Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68
Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου
Μονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)
Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
