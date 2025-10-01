Euroleague: Πρεμιέρα με το δεξί για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό - Δείτε βίντεο

Σκόραραν όλοι και η Αρμάνι πέρασε από το Βελιγράδι, 82-92 τον Ερυθρό Αστέρα

Τα «έσπασε» στα τρίποντα η Ρεάλ και έχασε 74-68 από τη Βίρτους

Εκκίνηση με το δεξί για την Εφές, 85-78 τη Μακάμπι Τελ Αβίβ

Ιστορική πρεμιέρα για την Ντουμπάι, 89-76 την Παρτίζαν

Πρεμιέρα με... βροχή τριπόντων για την Χαποέλ Τελ Αβίβ, 103-87 τη Μπαρτσελόνα

Στην πρεμιέρα της σεζόν 2025-26 στη Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ειδήσεις σήμερα:

Από την Μπάγερν των 13 λαθών ξεχώρισαν οι Ξαβιέ Ράταν-Μέις (18π.) και Αϊζάια Μάικ (18π.), αλλά και ο πρώην «πράσινος» Ουένιεν Γκάμπριελ (13 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα).Τα δεκάλεπτα: 23-22, 47-41, 68-61, 87-79Με «όπλο» την επιθετική πολυφωνία, η Αρμάνι Μιλάνο πέρασε από τη «Belgrade Arena» με νίκη 92-82 στην 1η αγωνιστική της Euroleague.Από την αρχή της αναμέτρησης φάνηκε ότι η Αρμάνι είχε μπει αποφασισμένη να ξεκινήσει με «διπλό» τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Με όπλο της την πολυφωνία και πολλούς παίκτες να συνεισφέρουν σε επίθεση και άμυνα, κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα από την αρχή του αγώνα. Δημιούργησε τη μέγιστη διαφορά του +12 στο 31΄ όταν προηγήθηκε 75-63 και πλέον οι γηπεδούχοι του Γιάννη Σφαιρόπουλου βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο. Ο Κάρτερ Τάισον προσπάθησε με προσωπικές ενέργειες να ανατρέψει την κατάσταση, όμως οι Ιταλοί αποδείχθηκαν πολύ σκληροί για να καμφθούν. Έφτασαν στη νίκη με το τελικό 92-82, έχοντας οκτώ παίκτες με 8 ή περισσότερους πόντους!Κορυφαίος ο πρώην «ερυθρόλευκος» Ζακ Λεντέι με 21π. και εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, ενώ ακολούθησε ο Νικολό Μάνιον με 9π., 5ασ. Για τους γηπεδούχους, ο Ιζούντου Ιμπούκα είχε 14 πόντους με 7/7 δίποντα, ενώ ο Τζόρνταν Νουόρα είχε 19π. και 5ρ.Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-45, 63-69, 82-92Με μια πολύ σπουδαία νίκη ξεκίνησε η σεζόν για τη Βίρτους. Η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς επιβλήθηκε 74-68 της Ρεάλ Μαδρίτης στη Μπολόνια, πραγματοποιώντας ιδανική εκκίνηση στη διοργάνωση.Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο όταν προηγήθηκε με 8 πόντους (15-7 στο 7΄) η Ρεάλ παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Έμενε κοντά στο σκορ, αλλά η αστοχία της έξω από τα 6.75 ήταν παροιμιώδης. Χρειάστηκε να περάσουν 29 λεπτά και 13 άστοχες προσπάθειες για να βάλει ένα τρίποντο με τον Οκέκε στο τέλος της τρίτης περιόδου. Οι γηπεδούχοι δεν θα άφηναν αυτήν την ευκαιρία να πάει χαμένη. Συντήρησαν το προβάδισμα και με τρίποντο του Λούκα Βιλντόσα πέρασαν με +8 (60-52) στο 32΄. Η Ρεάλ συνέχισε να επιμένει στο μακρινό σουτ, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με το πρωτοφανές 3/23 (Χεζόνια 0/7, Οκέκε 1/5). Ωστόσο, κατάφερε να πάει το ματς στο τελευταίο σουτ αλλά ο Καμπάτσο αστόχησε στα 22 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 70-68 και ο Μόργκαν με δύο εύστοχες βολές «καθάρισε» το παιχνίδι.Για τους νικητές, ο Βιλντόσα με 11 πόντους σε μόλις 15 λεπτά συμμετοχής είχε καταλυτική συμβολή στη νίκη της ομάδας του, ενώ 14 πόντους πέτυχε ο Κάρσεν Έντουαρντς και 12 ο Σαλιού Νιάνγκ.Τα δεκάλεπτα: 14-19, 38-35, 55-50, 74-68Με νίκη ξεκίνησε η Αναντολού Εφές τους αγώνες της στην Euroleague 2025/26. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης επιβλήθηκε 85-78 της Μακάμπι Τελ Αβίβ σε ματς που έγινε στην ουδέτερη έδρα της Ποντγκόριτσα.Μετά από ένα δυνατό ξεκίνημα με πρωταγωνιστή τον Σόρκιν (9π. στο πρώτο δεκάλεπτο) η Μακάμπι έδειχνε να αποκτά τον έλεγχο και στο 15΄ εξασφάλισε διαφορά 8 πόντων (31-23). Οι -τύποις- γηπεδούχοι αντεπιτέθηκαν, κάλυψαν γρήγορα τη διαφορά και οι δύο ομάδες άρχισαν να συμβαδίζουν στο σκορ. Μέχρι την έναρξη της τελευταίας περιόδου, όταν η Εφές μπήκε... φουριόζα και με επιμέρους σκορ 15-8 βρέθηκε στο +8 (75-67). Στη συνέχεια συντήρησε εύκολα τη διαφορά αυτή και έφτασε στη νίκη με το τελικό 85-78 και πέντε «διψήφιους», τους Σμιτς (16π), Οσμάνι (12π.), Λάρκιν (14π.), Λόιντ (16π.), Βάιλερ-Μπαμπ (12π.).Εκπληκτική πολυφωνία για τους Τούρκους που κυριάρχησαν και στα ριμπάουντ (40-32), ενώ Μακάμπι είχε να αντιπαρατάξει μόνο την επιθετική συνεισφορά των Χορντ και Σόρκιν που πέτυχαν από 15 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 21-19, 40-44, 60-59, 85-78Με μία γεμάτη εμφάνιση, η Ντουμπάι μπήκε με το... δεξί στην εφετινή Euroleague, πανηγυρίζοντας την ιστορική νίκη της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς, μάλιστα, έκαμψε την αντίσταση της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς με 89-76 στην Coca Cola Arena και έδειξε έτοιμη για... αναταραχές στην παρθενική συμμετοχή της.Η ομάδα των Εμιράτων έδωσε ρεσιτάλ από τα 6,75 (11/20 τρίποντα), βασίστηκε στον επιθετικό πλουραλισμό της (4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων), ενώ η άμυνα της υποχρέωσε τους Σέρβους σε 13 λάθη.Κορυφαίοι των νικητών οι Ντάβις Μπέρτανς (20π., 5/7τρ.), Τζάναν Μούσα (19π., 3/5τρ.), Φιόντου Καμπενγκέλε (15π.) και Φιλίπ Πετρούσεφ (14π., 8ρ.), ενώ από την Παρτιζάν Ντίλαν Οσετκόφσκι με 12 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 28-18, 47-40, 68-54, 89-76Ιδανική πρεμιέρα για την Χαποέλ Τελ Αβίβ στην εφετινή Euroleague. H ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη συνέτριψε με... κατοστάρα (103-87) την Μπαρτσελόνα στη Σόφια, εξαργυρώνοντας τη... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο κλειστό.Οι Ισραηλινοί τελείωσαν τον αγώνα με ρεσιτάλ από τα 6,75 (13/24 τρίποντα) και από το δεύτερο δεκάλεπτο εκτόξευσαν την παραγωγικότητα τους, χωρίς να απειληθούν μέχρι το φινάλε...Κορυφαίοι των νικητών οι Αντόνιο Μπλέικνι με 20 πόντους και 3/4 τρίποντα, Βασίλιε Μίτσιτς με 18 πόντους και 4/7 τρίποντα και Νταν Οτούρου επίσης με 18 πόντους. Από την Μπαρτσελόνα πάλεψε ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-871η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/9 & 1/10/2025)Τρίτη, 30 ΣεπτεμβρίουΠαναθηναϊκός-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 87-79Μπασκόνια (Ισπανία)-Ολυμπιακός 96-102Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 103-87Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρτιζάν (Σερβία) 89-76Αναντολού Εφές (Τουρκία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-78Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 82-92Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-68Τετάρτη, 1 ΟκτωβρίουΜονακό (Μονακό)-Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία)Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)