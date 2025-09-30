Με κορυφαίο τον Μίτσιτς η Χάποελ του Ιτούδη «σκόρπισε» με 103-87 την Μπαρτσελόνα στην πρεμιέρα της Euroleague - Δείτε βίντεο

Το πρώτο παιχνίδι της Χάποελ Τελ Αβίβ στην EuroLeague ήταν νικηφόρο με 103-87. Οι Ισραηλινοί επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση της Μπαρτσελόνα, έχοντας σε πολύ μεγάλο βράδυ τους Νταν Οτούρου και Αντόνιο Μπλέικνι, με τον Βάσα Μίτσιτς να παίρνει και αυτός μπροστά στο δεύτερο μέρος.



Ο Μίτσιτς ξέσπασε στο δεύτερο μέρος, φτάνοντας τους 18 πόντους, όσους και ο Οτούρου, με τον Μπλέικνι όμως να είναι πρώτος σκόρερ με 20.

Κορυφαίος για την Μπαρτσελόνα ο Γουίλ Κλάιμπερν με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ.





Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα: Ο αγώνας

Φεστιβάλ επιθέσεων ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, με τη Χάποελ να μπαίνει πιο δυνατά, εκμεταλλευόμενη το δίδυμο των Μίτσιτς και Οτούρου. Η Μπαρτσελόνα, όμως, βρίσκοντας αρκετά σουτ από την περίμετρο, μάζεψε το αρχικό 5-0 (2') και οι ομάδες προχώρησαν σφιχταγκαλιασμένες. Ο Κρις Τζόουνς έδωσε νέα επιθετική πνοή στους γηπεδούχους, τα σουτ του Μπλέικνι ξεκόλλησαν τη Χάποελ αλλά Λαπροβίτολα και Μπριθουέλα απάντησαν για το 26-26 (10').

Οι Ισραηλινοι πήραν τα ηνία του παιχνιδιού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Εκκινώντας με ένα 9-0 (35-26, 12') και με τον Μπλέικνι μπροστάρη άντεξαν στην αντεπίθεση των Καταλανών. Οι οποίοι προσπάθησαν χτυπώντας στο καλάθι να μειώσουν τη διαφορά και να κλείσουν το ημίχρονο πίσω με έξι (51-45, 20').

Με το σκηνικό να μην αλλάζει ούτε στην τρίτη περίοδο. Ο Οτούρου συνέχισε να τελειώνει εμφατικά τις φάσεις για τη Χάποελ, που πήρε προβάδισμα διψήφιο (65-54, 24'), κατευνάζοντας το σκοράρισμα του Κλάιμπερν.

Με την Μπαρτσελόνα να μην έχει... βενζίνη στο ντεπόζιτο ώστε να επιστρέψει. Την ίδια στιγμή που ο Μίτσιτς βρήκε και αυτός μερικές καθαρές εκτελέσεις (86-72, 31'). Η Χάποελ πήρε προβάδισμα 16 πόντων για να υπερασπιστεί στο τελευταίο εξάλεπτο, έχοντας πολύ καλό ποσοστό από την περίμετρο και την ψυχολογία με το μέρος της. Τα σουτ συνέχισαν να μπαίνουν και οι γηπεδούχοι έφτασαν εύκολα στην παρθενική τους νίκη στην EuroLeague

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 51-45, 82-70, 103-87

