Βενέτσια - Άρης 81-85: Έφυγε με το διπλό στην πρεμιέρα του στο Euro Cup - Βίντεο

Το πειστικό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο αλλά με το σκορ στο 66-72 (31'), ο Άρης είχε διαδοχικές κακές αποφάσεις στην επίθεση αλλά η άμυνα ήταν εκεί (70-79, 35') όπως και ο Μπράις Τζόουνς.Η Βενέτσια σημάδεψε το μις ματς του Κάιλ Ουίλτζερ στην επίθεση και επέλεξε over play άμυνα στην Τζόουνς αναζητώντας αντίδραση.Ο Άρης μπήκε με +6 στα τελευταία τρία λεπτά του αγώνα κι έχοντας πετάξει στα σκουπίδια τέσσερις επιθέσεις για μεγαλύτερο προβάδισμα καθώς μέτρησε σχεδόν τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι (76-79, 38').Εκεί ο Άρης αναζήτησε απελπισμένα ένα καλάθι και το βρήκε με τον πρωταγωνιστή του, Τζόουνς. Η Βενέτσια έμεινε στο παιχνίδι χάρη σ' ένα τρίποντο του Μπόουμαν καθώς ο Φορμπς ήταν άστοχος σε ελεύθερο σουτ. Μία εύστοχη βολή του Ρόνι Χάρελ διατήρησαν το μικρό μαξιλαράκι (79-82, 39').Αφού τον μιμήθηκε ο Κόουλ, ο Άρης είχε το παιχνίδι στα χέρια του και με κατοχή παραπάνω αλλά ο Χάρελ υπέπεσε σε λάθος κι έτσι ο Μπόουμαν πήγε στα γραμμή των βολών.Η άστοχη βολή είχε μορφή δώρου δίνοντας τη δυνατότητα στον Άρη σε μια διαχείριση του χρόνου. Ο Τζόουνς πήγε στη γραμμή των βολών στα 15'' πριν το τέλος. Με μία εύστοχη (81-83) όλα παρέμειναν ανοιχτά καθώς η ελληνική ομάδα ήθελε μια άμυνα.Το σχέδιο του Νέβιν Σπάχια στην τελευταία επίθεση των 15.7'' προέβλεπε σουτ τριών πόντων από τον Βάλενταϊν. Η μπάλα πήγε στον Μπάουμαν ο οποίος αστόχησε δύο φορές και ο Άρης πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη.Τα δεκάλεπτα: 27-20, 49-49, 65-70, 81-85ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Άρης έπαιξε εξαιρετική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και πήρε τα ριμπάουντΕΚΑΝΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο… Μπράις Τζόουνς ο οποίος ήταν η ορχήστρα του Άρη στην επίθεση.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Στέλιος Πουλιανίτης, Μπριν Φορμπς και Ρόνι Χάρελ. Ο τελευταίος υπέπεσε βέβαια στο σοβαρό λάθος στα 30'' πριν το τέλος. Μια καλή επιλογή θα είχε τελειώσει το παιχνίδι.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΟΙ… Σίγουρα οι Τζέικ Φόρεστερ, Μήτρου Λονγκ.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Χόρτον έκανε καλή δουλειά για τη Βενέτσια.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Ο χαρακτήρας που έβγαλε ο Άρης και η βελτίωσή του στην άμυνα.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ… Η δράση του Μήτρου Λονγκ στην οργάνωση του παιχνιδιού και η περιορισμένη δράση των ψηλών του ΆρηΠηγή:www.gazzetta.gr