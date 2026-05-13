Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δείτε τα αποτελέσματα στο Myhealthapp
ΕΛΛΑΔΑ
Εξετάσεις Εθνικό Σύστημα Υγείας

Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δείτε τα αποτελέσματα στο Myhealthapp

Το Myhealthapp επεκτείνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας στους πολίτες να έχουν στο κινητό τους και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, από ιδιωτικά κέντρα ή δημόσια νοσοκομεία

Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δείτε τα αποτελέσματα στο Myhealthapp
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά
Διευρύνονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους τις εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές ακόμη και εάν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο.

Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του myhealthapp, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον «ανεβαίνουν» και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους.

Με την ψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων δε χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφτούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΗΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ). Από τη στιγμή σύνδεσης με τον ΕΗΦΥ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του myhealthapp.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία - Νίκη Γεωργαντά

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης