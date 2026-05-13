Η Mastercard λανσάρει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το «Mastercard Day»
Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δείτε τα αποτελέσματα στο Myhealthapp
Κάνατε εξετάσεις σε νοσοκομείο του ΕΣΥ; Δείτε τα αποτελέσματα στο Myhealthapp
Το Myhealthapp επεκτείνει τις δυνατότητές του, επιτρέποντας στους πολίτες να έχουν στο κινητό τους και όλες τις διαγνωστικές εξετάσεις, από ιδιωτικά κέντρα ή δημόσια νοσοκομεία
Διευρύνονται οι ψηφιακές δυνατότητες στην υγεία, με τους πολίτες να μπορούν να έχουν στο κινητό τους όλες τους τις εξετάσεις, εργαστηριακές ή απεικονιστικές ακόμη και εάν έχουν γίνει σε δημόσιο νοσοκομείο.
Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του myhealthapp, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον «ανεβαίνουν» και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους.
Με την ψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων δε χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφτούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΗΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ). Από τη στιγμή σύνδεσης με τον ΕΗΦΥ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του myhealthapp.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μετά τα ψηφιακά ραντεβού και τη διευκόλυνση που έχουν οι πολίτες μέσω του myhealthapp, στην ίδια εφαρμογή βλέπουν συνταγογράφηση, εμβολιασμό, καθώς και εξετάσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε διαγνωστικά εργαστήρια. Πλέον «ανεβαίνουν» και οι διαγνωστικές εξετάσεις που γίνονται στα νοσοκομεία, κάτι που σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν ό,τι χρειάζεται για την υγεία τους στο κινητό τους.
Με την ψηφιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων δε χρειάζεται πλέον οι πολίτες να ψάχνουν χαρτιά και να κουβαλάνε μαζί τους ογκώδεις φακέλους με εξετάσεις όταν χρειάζεται να επισκεφτούν έναν γιατρό. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες από την ΗΔΙΚΑ, σταδιακά γίνεται η σύνδεση των δημόσιων νοσοκομείων με τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας (ΕΗΦΥ). Από τη στιγμή σύνδεσης με τον ΕΗΦΥ, οτιδήποτε ανεβαίνει σε αυτόν μπορούν να το βλέπουν αυτόματα οι πολίτες μέσω του myhealthapp.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα