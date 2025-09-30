ΑΕΚ: Ο Μουκουντί υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029 - Βίντεο
ΑΕΚ Αρόλντ Μουκουντί

ΑΕΚ: Ο Μουκουντί υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029 - Βίντεο

Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Αρόλντ Μουκουντί έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!

ΑΕΚ: Ο Μουκουντί υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029 - Βίντεο
ΑΕΚ και Αρόλντ Μουκουντί βρίσκονταν σε επαφές το τελευταίο διάστημα για επέκταση της συνεργασίας τους με βελτιωμένες αποδοχές, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία.

Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για να επεκτείνει για ακόμα ένα χρόνο το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2029 με τις υπογραφές να πέφτουν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία του κλαμπ στην OPAP Arena.

Πρόθεση της ΑΕΚ να ανταμείψει τον Μουκουντί με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από τη στιγμή που αποτελεί τον «πυλώνα» της κιτρινόμαυρης άμυνας, ενώ τελευταία είχε προσελκύσει και σοβαρό ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.

Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 90 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.

Συνάντηση Ηλιόπουλου με Μουκουντί για πολύ σπουδαίο λόγο...! | AEK F.C.

Πηγή:www.gazzetta.gr

