Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
ΑΕΚ: Ο Μουκουντί υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029 - Βίντεο
ΑΕΚ: Ο Μουκουντί υπέγραψε νέο συμβόλαιο ως το 2029 - Βίντεο
Παρουσία Μάριου Ηλιόπουλου, ο Αρόλντ Μουκουντί έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με την ΑΕΚ ως το καλοκαίρι του 2029!
ΑΕΚ και Αρόλντ Μουκουντί βρίσκονταν σε επαφές το τελευταίο διάστημα για επέκταση της συνεργασίας τους με βελτιωμένες αποδοχές, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε οριστική συμφωνία.
Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για να επεκτείνει για ακόμα ένα χρόνο το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2029 με τις υπογραφές να πέφτουν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία του κλαμπ στην OPAP Arena.
Πρόθεση της ΑΕΚ να ανταμείψει τον Μουκουντί με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από τη στιγμή που αποτελεί τον «πυλώνα» της κιτρινόμαυρης άμυνας, ενώ τελευταία είχε προσελκύσει και σοβαρό ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.
Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 90 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός έδωσε τα χέρια με την ΑΕΚ για να επεκτείνει για ακόμα ένα χρόνο το συμβόλαιό του ως το καλοκαίρι του 2029 με τις υπογραφές να πέφτουν παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στα γραφεία του κλαμπ στην OPAP Arena.
Πρόθεση της ΑΕΚ να ανταμείψει τον Μουκουντί με ένα βελτιωμένο συμβόλαιο από τη στιγμή που αποτελεί τον «πυλώνα» της κιτρινόμαυρης άμυνας, ενώ τελευταία είχε προσελκύσει και σοβαρό ενδιαφέρον από συλλόγους του εξωτερικού.
Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 90 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία
1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του
Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα