Ασταμάτητος Αλκαράθ, πήρε και το Japan Open, κέρδισε 2-0 σετ τον Φριτζ - Βίντεο
Ο Ισπανός Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης κατέκτησε με περίπατο τον 24ο τίτλο στην καριέρα του και τον 8ο μέσα στο 2025
Τον 8ο τίτλο του στη χρονιά κατέκτησε ο Κάρλος Αλκαράθ, που κέρδισε τον Τέιλορ Φριτζ στον τελικό του Japan Open και συνδύασε με πρωτιά το ντεμπούτο του στο Τόκιο.
Στην πρώτη του συμμετοχή στο 500άρι της Ιαπωνίας, ο Αλκαράθ είχε μια επιβλητική παρουσία και έφτασε μέχρι τον τίτλο, συνεχίζοντας ακάθεκτος την τρομερή χρονιά του.
Στον τελικό του Japan Open, o κορυφαίος παίκτης του κόσμου επιβλήθηκε του Φριτζ με 6-4, 6-4.
Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μόνο για τα πρώτα λεπτά, με τον Αλκαράθ να σβήνει το πρώτο break point του τελικού και να αποφεύγει το 0-2, ισοφαρίζοντας σε 1-1.
Στη συνέχεια ήρθε η σειρά του Φριτζ να υπερασπιστεί το σερβίς του, με τον Αμερικανό να επιστρέφει από το 2-2, 0-40 και να παίρνει το προβάδισμα με 3-2.
Έσωσε break point και στο 7ο game o Φριτζ, για να κάνει το 4-3 και να πιέσει για μια τελευταία φορά στο 8ο game, όταν βρέθηκε στο 3-4, 15-30.
Ο Αλκαράθ δεν πτοήθηκε από τις χαμένες ευκαιρίες, πρόσεξε όταν χρειάστηκε και κράτησε το σερβίς του για το 4-4, ενώ βρήκε τελικά και το break, στην 6η ευκαιρία του συνολικά, για να πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα στον τελικό, στο 5-4.
Μετά απ' αυτό δεν υπήρξε γυρισμός, με το ματς να ανοίγει και τον πρωταθλητή του US Open να κάνει δύο ακόμα break, στο 1ο (1-0) και στο 5ο game (4-1) του 2ου σετ, όπου ξέφυγε με 5-1 και παρότι υπήρξε μια αντεπίθεση από τον Αμερικανό στο τέλος, το έκλεισε στο 10ο game, στη 2η προσπάθειά του από τη γραμμή του σερβίς.
Never dissapoints the crowd 🏟️@carlosalcaraz #kinoshitajotennis pic.twitter.com/BN2pltU6Rx— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025
Never giving up 😤@Taylor_Fritz97 #kinoshitajotennis pic.twitter.com/gTRZ0zmW5G— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025
Έκανε έτσι το 5 στα 5 ο Αλκαράθ στο Τόκιο και στην πρώτη του παρουσία στο 500άρι τουρνουά κατάφερε να το κατακτήσει, δίνοντας συνέχεια στην καλύτερη σεζόν της καριέρας του.
Ήδη έφτασε τις 66 νίκες (66-6), περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά του, καθώς και τους 8 τίτλους στο 2025, σε 10 τελικούς. Συνολικά στην καριέρα του ήταν ο 24ος τίτλος του (24-7).
Ήδη έφτασε τις 66 νίκες (66-6), περισσότερες από κάθε άλλη χρονιά του, καθώς και τους 8 τίτλους στο 2025, σε 10 τελικούς. Συνολικά στην καριέρα του ήταν ο 24ος τίτλος του (24-7).
Ο Ισπανός αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο τουρνουά της Σαγκάης για λόγους ξεκούρασης.
DREAM TOKYO DEBUT 🏆— Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025
The moment @carlosalcaraz beat Fritz to lift his first Tokyo title!#kinoshitajotennis pic.twitter.com/qM6vPzMr64
