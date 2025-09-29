Η βαθμολογία στη Super League μετά την ισοπαλία στο Ατρόμητος - ΑΕΛ
Στο ματς που έριξε την αυλαία στο Περιστέρι, Ατρόμητος και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1
Η 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε, αφήνοντας πίσω της παιχνίδια γεμάτα ένταση, ανατροπές και βαθμολογικό ενδιαφέρον.
Ο Ολυμπιακός είχε ανοίξει το πρόγραμμα του Σαββάτου, υποτάσσοντας με 3-2 τον σκληροτράχηλο Λεβαδειακό στο «Καραϊσκάκης». Ο ΠΑΟΚ ενώ προηγήθηκε στην Τρίπολη, έμεινε στο 3-3 με τον Αστέρα ενώ η ΑΕΚ πέτυχε τον στόχο της επικρατώντας με 1-0 του Βόλου στην OPAP Arena, χάρη στο γκολ του Οζέγκοβιτς στο 28ο λεπτό.
Σημαντικό διπλό πήρε ο Παναθηναϊκός στο Αγρίνιο, επικρατώντας με 2-1 του Παναιτωλικού. Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ, ισοφάρισαν με τον Τετέ (57'), και τελικά βρήκαν τη λύτρωση στο 90'+5' με κεφαλιά του Γερεμέγεφ, παίρνοντας το πρώτο τους τρίποντο στη σεζόν με ολική ανατροπή.
Ο Άρης απέτυχε να εκμεταλλευτεί την έδρα του, μένοντας στο 1-1 με τον ουραγό Πανσερραϊκό στο «Βικελίδης».
Στο ματς που έριξε την αυλαία στο Περιστέρι, Ατρόμητος και ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Οζέγκοβιτς (28' πεν.), αλλά η ΑΕΛ, παίζοντας με δέκα παίκτες από το 23', έδειξε ψυχικά αποθέματα και ισοφάρισε με τον Πέρες (65'), καταφέρνοντας να φύγει όρθια με έναν πολύτιμο βαθμό.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2
Άρης - Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ - Βόλος 1-0
ΟΦΗ - Κηφισιά 1-3
Asteras Aktor - ΠΑΟΚ 3-3
Η βαθμολογία
1. Ολυμπιακός 13-3 13
2. ΑΕΚ 6-1 13
3. ΠΑΟΚ 7-4 11
4. Άρης 6-4 10
5. Λεβαδειακός 10-7 7
6. Κηφισιά 9-8 7
7. Βόλος 4-7 6
8. Παναθηναϊκός 6-6 5
9. Ατρόμητος 5-5 5
10. Παναιτωλικός 4-6 4
11. ΑΕΛ Novibet 5-6 4
12. ΟΦΗ 3-9 3
13. Asteras Aktor 6-10 2
14. Πανσερραϊκός 2-10 2
*Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η 6η αγωνιστική
Σάββατο 04 Οκτωβρίου
Πανσερραϊκός - Asteras Aktor 18:00
ΟΦΗ - Άρης 18:30
ΑΕΛ Novibet - Βόλος 20:30
Κυριακή 05 Οκτωβρίου
Κηφισιά - ΑΕΚ 18:00
Λεβαδειακός - Παναιτωλικός 18:00
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 20:30
Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 21:30
