Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε στην έδρα της Μπασκόνια»
Ο τεχνικός των ερυθρόλευλων μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιτόρια ξεκαθαρίζοντας ότι ο Νιλικίνα είναι μαζί με την ομάδα προκειμένου να ενσωματωθεί πιο γρήγορα και όχι για να αγωνιστεί
Η πρεμιέρα της Euroleague βρίσκει τον Ολυμπιακό να ξεκινά με διαβολοβδομάδα επί ισπανικού εδάφους και την... αβεβαιότητα για τον βαθμό ετοιμότητας τόσο των ερυθρόλευκων όσο και των Βάσκων, καθώς όπως υπενθύμισε κι ο Γιώργος Μπαρτζώκας κι οι δύο ομάδες αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα τραυματισμών.
Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιτόρια:
«Δεν μπορώ να δώσω ποσοστά. Για να είμαι ειλικρινής περιμένω κι εγώ να δω πώς θα παρουσιαστούμε εμείς, πώς θα παρουσιαστούν οι αντίπαλοι, που είχαν κι αυτοί -όπως κι εμείς- απουσίες στην προετοιμασία τους. Δεν ξέρουμε καν πόσοι από τους τραυματίες της Μπασκόνια θα παίξουν, οπότε καλύτερα να περιμένουμε να φανεί στο γήπεδο (το επίπεδο ετοιμότητας).
Ο Νιλικίνα θα ταξιδέψει για αγωνιστικούς, όχι για ψυχολογικούς λόγους. Όχι γιατί θα παίξει, αλλά γιατί έχουμε μια προπόνηση εκεί αύριο, άλλη μία μετά το παιχνίδι. Και επειδή σκοπός μας είναι να παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα την Κυριακή, πρέπει να κάνει κάποιες προπονήσεις με την ομάδα. Για αυτό θα έρθει μαζί μας.
Χωρίς αμφιβολία (για το εάν υπάρχει κίνδυνος να λέγεται πως ο Ολυμπιακός είναι φαβορί στην πρεμιέρα με την Μπασκόνια εκτός έδρας). Κανείς στην ομάδα μας δεν αντιμετωπίζει το παιχνίδι σαν να υπάρχει φαβορί. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας στην EuroLeague, που είναι ξεκίνημα, που τα πράγματα είναι τελείως αβέβαια για το τι θα παρουσιάσουν οι ομάδες και δεν σκεφτόμαστε ότι είμαστε το φαβορί.
Πραγματικά, πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε. Είναι μια ομάδα που πιέζει σε όλο το γήπεδο, με παγίδες και man-to-man press. Επιβάλλουν έναν ρυθμό στο παιχνίδι που πρέπει να τον ελέγξεις με καλές επιλογές, πρέπει να ελέγξεις τα ριμπάουντ, να μην τους δώσεις την μπάλα στα χέρια. Δεν υπάρχει κίνδυνος να υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο μυαλό μας.
Εννοείται ότι ο Νιλικίνα θα φέρει playmaking, αυτή είναι η θέση του, άσος είναι. Μπορεί όμως να μαρκάρει περισσότερες θέσεις από το '1', λόγω της σωματοδομής του και των αθλητικών του προσόντων. Είναι πολύ έξυπνος. Ήδη σε μια πρώτη προπόνηση που κάναμε, καταλαβαίνει πολύ γρήγορα το παιχνίδι. Πιστεύω θα προσαρμοστεί πολύ γρήγορα και θα παίξει. Εμείς θέλαμε να κάνουμε την ομάδα μας πιο αθλητική, πιο νεανική, να παίζει με περισσότερη ταχύτητα και νομίζω αυτό το πλάνο θα το υπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
Θα υπάρξει ένα μεταβατικό στάδιο για να γίνουμε συμπαγείς και ομοιογενείς. Θα περάσει ένα διάστημα μέσα από προπονήσεις και αγώνες. Ελπίζουμε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες».
