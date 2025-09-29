Μπαρτζώκας: «Πρέπει να κοπιάσουμε πολύ στο γήπεδο για να κερδίσουμε στην έδρα της Μπασκόνια»

Ο τεχνικός των ερυθρόλευλων μίλησε κατά την αναχώρηση της αποστολής για τη Βιτόρια ξεκαθαρίζοντας ότι ο Νιλικίνα είναι μαζί με την ομάδα προκειμένου να ενσωματωθεί πιο γρήγορα και όχι για να αγωνιστεί