Μάνταλος: Αποθέωση για τον αρχηγό στη Νέα Φιλαδέλφεια, του έδωσε φανέλα με το Νο. 400 ο Ηλιόπουλος - Βίντεο
Μετά τη νίκη επί του Βόλου ο Πέτρος Μάνταλος αποθεώθηκε για τις 400 εμφανίσεις του με την ΑΕΚ και ο Μάριος Ηλιόπουλος του έκανε ξεχωριστό δώρο
Ο Πέτρος Μάνταλος συνεχίζει να γράφει ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ο αρχηγός της ΑΕΚ ξεκίνησε βασικός κόντρα στο Βόλο κι έφτασε το ορόσημο των 400 εμφανίσεων με τον Δικέφαλο στο στήθος.
Μάλιστα ο διεθνής χαφ συνδύασε αυτή την εμφάνιση του με θετικό αποτέλεσμα, όντας καθοριστικός καθώς το γκολ του Πιερό που έκρινε το τρίποντο προήλθε από τα πόδια του, καθώς αυτός έτρεξε την αντεπίθεση.
Μετά το παιχνίδι ο διοικητικό ηγέτης της Ένωσης, Μάριος Ηλιόπουλος, κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο και έδωσε στον αρχηγό της ομάδας του μια... ξεχωριστή φανέλα με το Νο. 400. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος χαφ έχει σηκώσει ως αρχηγός δυο πρωταθλήματα και ισάριθμα κύπελλα.
Την ίδια ώρα από τα μάτριξ έπαιξαν κορυφαίες στιγμές του Μάνταλου με την ΑΕΚ και οι Ενωσίτες τον αποθέωσαν, όπως του αξίζει για την συνεισφορά του αυτές τις 12 σεζόν. με τον πολύπειρο μέσο να ανταποδίδει με χειροκρότημα.
Πηγή:www.gazzetta.gr
