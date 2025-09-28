Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένος μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο - «Αυτό είναι για την Ελλάδα»

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48goc7d3m1)

Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, μίλησε για ιστορική στιγμή: «Κλαίμε όλοι από χαρά. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή».Συγκινημένος ήταν και ο προπονητής του, Τζιάνι Ποστιλιόνε: «Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».