Στέφανος Ντούσκος: Συγκινημένος μετά το χρυσό στο Παγκόσμιο - «Αυτό είναι για την Ελλάδα»
Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις του αμέσως μετά την τεράστια επιτυχία του - «Έβαλα όλη μου την ψυχή για να πάρω το χρυσό» - Ελπίζω να έδωσα λίγη χαρά, είπε
«Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά» ανέφερε μεταξύ άλλων στις πρώτες δηλώσεις του ο Στέφανος Ντούσκος μετά την τεράστια επιτυχία του και την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο σκιφ του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Κωπηλασίας στη Σανγκάη, γράφοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα για τον ελληνικό αθλητισμό.
Ο Στέφανος Ντούσκος έγραψε ιστορία στη Σαγκάη και με μια συγκλονιστική κούρσα, ανέτρεψε τα δεδομένα στα τελευταία μέτρα και ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, μετά το χρυσό που είχε κατακτήσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο το 2021.
Ο Έλληνας κωπηλάτης ξεκίνησε σταθερά, μένοντας στο πρώτο μισό της διαδρομής στη δεύτερη θέση πίσω από τον Γερμανό Όλιβερ Τσάιντλερ, αλλά έδειξε ψυχραιμία και αντοχή. Με εντυπωσιακό φίνις στα τελευταία 500 μέτρα, τερμάτισε πρώτος με χρόνο 6:36.75, χαρίζοντας μια ακόμα χρυσή σελίδα στην ελληνική κωπηλασία.
Δείτε την χρυσή κούρσα
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd483nee2w9l)
«Αυτό είναι για την Ελλάδα» – Οι δηλώσεις Ντούσκου
Μετά την απονομή, εμφανώς εξαντλημένος αλλά πανευτυχής, ο Στέφανος Ντούσκος αφιέρωσε την επιτυχία του στην πατρίδα:
«Το πίστευα, είμαι πολύ κουρασμένος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Θεό που μου έδωσε τη δύναμη και όλους όσοι είναι δίπλα μου και με στηρίζουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, ήθελα να κατακτήσω ένα παγκόσμιο μετάλλιο. Τα τελευταία 100 μέτρα ήταν τόσο δύσκολα που έβαλα την ψυχή μου για να κατακτήσω το χρυσό. Αυτό είναι για την Ελλάδα, για όλους τους Έλληνες. Ελπίζω να τους έδωσα λίγη χαρά».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48bjiwwhop)
Παράλληλα, έστειλε μήνυμα στις νεότερες γενιές: «Ελπίζω να είμαι παράδειγμα για νέα παιδιά. Μπορεί να είμαστε μικροί σαν Ελλάδα και άλλοι να μοιάζουν τεράστιοι μπροστά μας, αλλά για μας μετρά η ελληνική ψυχή».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48m8ovrtmp)
Συγκίνηση και υπερηφάνεια στην Ομοσπονδία
Ο πρόεδρος της Κωπηλατικής Ομοσπονδίας, Βασίλης Πολύμερος, μίλησε για ιστορική στιγμή: «Κλαίμε όλοι από χαρά. Δεν έχει συμβεί ξανά να πάρουμε χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ανδρών. Είναι άθλος αυτό που πέτυχε, γιατί υστερεί σωματικά σε σχέση με τους αντιπάλους του, αλλά η ψυχή και το πείσμα, μαζί με την προπόνηση, τον έκαναν πρωταγωνιστή».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd48goc7d3m1)
Συγκινημένος ήταν και ο προπονητής του, Τζιάνι Ποστιλιόνε: «Δούλεψε εδώ και τέσσερα χρόνια για να φτάσει εδώ, με τη βοήθεια του Θεού και την απόλυτη αφοσίωσή του. Η ελληνική κωπηλασία είναι πλέον σε καλύτερη θέση. Ο Στέφανος είναι εξαιρετικός κωπηλάτης και είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει για να το ξανακάνει στους Ολυμπιακούς Αγώνες».
