Παναθηναϊκός: Πόσους βαθμούς θέλει για να προκριθεί στα Play Offs του Europa League

Το χθεσινό επιβλητικό 4-1 του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις στη Βέρνη δεν αποτέλεσε απλά... ανάσα για το «τριφύλλι», αλλά του έδωσε αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας και ανέβασε κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισής του τουλάχιστον στα Play Offs του Europa League.

Το τελευταίο ειδικά δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της νίκης των «πράσινων», αλλά και της διαφοράς τερμάτων που επέτρεψε στο συγκρότημα του Χρήστου Κόντη να φιγουράρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και να αποκτήσει ένα ισχυρό πλεονέκτημα, καθώς αποτελεί το πρώτο κριτήριο στην περίπτωση ισοβαθμίας.







[🟠 UEL table after Matchday 1]



Top 8:

1⃣ 🇬🇷 Panathinaikos

2⃣ 🇭🇷 Dinamo Zagreb

3⃣ 🇩🇰 Midtjylland

4⃣ 🇧🇬 Ludogorets

5⃣ 🇮🇹 Roma

6⃣ 🇩🇪 Freiburg

7⃣ 🇫🇷 Lille

8⃣ 🇩🇪 Stuttgart pic.twitter.com/RxddrAomfq — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 25, 2025

Πόσους όμως βαθμούς χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να προκριθεί τουλάχιστον στην επόμενη φάση; Την απάντηση σε αυτό μας τη δίνει η περσινή σεζόν, που ήταν η πρώτη με League Phase στη διοργάνωση.



Πόσους βαθμούς θέλει ο Παναθηναϊκός

Θυμίζουμε ότι οι πρώτες 8 ομάδες πάνε απευθείας στη φάση των «16» του Europa League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs.

Πέρυσι λοιπόν, ΠΑΟΚ, Τβέντε και Φενέρμπαχτσε πέρασαν τελευταίες με 10 βαθμούς, ενώ Μπράγκα και Έλφσμποργκ, που είχαν την ίδια συγκομιδή, έμειναν εκτός λόγω διαφοράς τερμάτων. Βλέπετε, ο «δικέφαλος» ήταν στο +2, οι Ολλανδοί στο -1 και οι Τούρκοι στο -2, ενώ Πορτογάλοι και Σουηδοί ήταν στο -3 και στο -5 αντίστοιχα.

Όσον αφορά την 8άδα τώρα, εκεί οι Ρέιντζερς, έχοντας 14 βαθμούς, τερμάτισαν 8οι, κερδίζοντας στη διαφορά τερμάτων την Μπόντο Γκλιμτ, την Άντερλεχτ και τη Στεάουα Βουκουρεστίου, που είχαν την ίδια συγκομιδή.

Να εκμεταλλευτεί το ΟΑΚΑ

Αν κοιτάξει κανείς το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση, θα αντιληφθεί πως πλέον κρατάει την τύχη στα χέρια του, αρκεί να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα. Και δεν αναφερόμαστε στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής με την ποιοτική και φορμαρισμένη Ρόμα, αλλά στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια.

Οι Γκόου Αχέντ Ίγκλς, η Στουρμ Γκρατς και η Βικτόρια Πλζεν είναι ομάδες που οι «πράσινοι» θεωρητικά τις έχει στο ΟΑΚΑ, κάτι που, αν συμβεί, ουσιαστικά εξασφαλίζει την πρόκριση της ομάδας στα Play Offs και την κρατάει «ζωντανή» στο παιχνίδι για κάτι παραπάνω. Φυσικά, όλα αυτά θα πρέπει να επιβεβαιωθούν εντός του αγωνιστικού χώρου, με αφετηρία το ματς της επόμενης Πέμπτης με τους Ολλανδούς, που χθες γνώρισαν την εντός έδρας ήττα από τη Στεάουα Βουκουρεστίου με 1-0.

Tο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στο Europa League

2 Οκτωβρίου 19:45: Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

23 Οκτωβρίου 19:45: Φέγενορντ - Παναθηναϊκός

6 Νοεμβρίου 19:45: Μάλμε - Παναθηναϊκός

27 Νοεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς

11 Δεκεμβρίου 22:00: Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν

22 Ιανουαρίου 2026 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

29 Ιανουαρίου 2026 22:00: Παναθηναϊκός - Ρόμα



Πηγή:www.gazzetta.gr

