«Στοπ» της Φερνάντεζ στη Σάκκαρη και αποκλεισμός στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο
Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 6-2, 6-0 μένοντας εκτός του ασιατικού Masters
Εκτός του τουρνουά στο Πεκίνο έμεινε η Μαρία Σάκκαρη γνωρίζοντας την ήττα από τη Λέιλα Φερνάντεζ με 6-2, 6-0 στον δεύτερο γύρο της διοργάνωσης.
Μία κακή ημέρα για την Ελληνίδα τενίστρια στο court, η οποία παρουσίασε αρκετά προβλήματα πίσω από το σερβίς, χωρίς να μπορεί να δημιουργήσει πιεστικές καταστάσεις για την αντίπαλό της. Με 46% κερδισμένους πόντους πίσω από το πρώτο σερβίς και 38% πίσω από το δεύτερο η Νο.56 του κόσμου αποχαιρέτησε γρήγορα τη διοργάνωση Masters της Κίνας.
Από το πρώτο game ξεκίνησαν τα... ζόρια
Η πρώτη που σέρβιρε στην αναμέτρηση ήταν η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα, αν και βρέθηκε να προηγείται με 40-15, είδε την Λέιλα Φερνάντεζ να της... σπάει το σερβίς στην πρώτη ευκαιρία της (1-0). Το hold ήρθε άμεσα για την Καναδή τενίστρια (2-0) για να έρθει η στιγμή η Νο.56 στον κόσμο να πάρει το πρώτο της game στο ματς (2-1).
Η Νο.25 του κόσμου κατάφερε να διατηρήσει το σερβίς της, χωρίς ν' απειληθεί από τη Σάκκαρη. Μάλιστα, στο 7ο game κατάφερε να βρει το δρόμο γι' ακόμη ένα break (5-2). Έχοντας τις μπάλες στα χέρια η τενίστρια από τον Καναδά έκλεισε το σετ με 6-2 και πήρε προβάδισμα στην αναμέτρηση.
Τα προβλήματα στο σερβίς συνεχίστηκαν με συνέπεια την ήττα
Το δεύτερο σετ ξεκίνησε όπως το πρώτο. Η Λέιλα Φερνάντεζ βρήκε το break στο σερβίς της Μαρίας Σάκκαρη (1-0). Η Ελληνίδα προσπάθησε να βρει αντίδραση στο αμέσως επόμενο game, αλλά η αντίπαλός της έσβησε τα δύο break points (15-40) κάνοντας το hold (2-0).
Αυτό το γεγονός κόστισε αρκετά στην 30χρονη τενίστρια, η οποία δεν έδειξε την απαιτούμενη σταθερότητα πίσω από το σερβίς της. Έτσι, η Καναδή εκμεταλλεύτηκε στο μέγιστο το κακό πρόσωπο της Σάκκαρη πίσω από το σερβίς και δεν της επέτρεψε να πάρει game στο σετ. Με την ίδια να κάνει τρία breaks και ισάριθμα holds, το 6-0 ήταν το επιμέρους σκορ του σετ με την 25χρονη να πανηγυρίζει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Αντίπαλος της Φερνάντεζ, στον τρίτο γύρο του τουρνουά στο Πεκίνο, θα είναι η νικήτρια της αναμέτρησης Ραχίμοβα - Γκοφ.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Πηγή:www.gazzetta.gr
