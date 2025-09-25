Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
ΠΑΟΚ: Χωρίς Πέλκα αλλά με οπαδούς στην Τρίπολη
Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα Μακάμπι Τελ Αβίβ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας
Στον ΠΑΟΚ αφήνουν πίσω τους τη «λευκή» ισοπαλία με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Europa League, και στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (Κυριακή 28/9, 20:30), στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.
Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στους Ισραηλινούς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα. Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο για ένα πρόγραμμα που περιελάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, ασκήσεις τακτικής και οικογενειακό διπλό.
Μοναδικός απόντας ο Δημήτρης Πέλκας, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία. Την Παρασκευή (26/9) οι «ασπρόμαυροι» θα προπονηθούν στις 18:00. Μάλιστα, ενόψει του αγώνα με τους Αρκάδες, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων. Τιμώντας στα 25 ευρώ κι αντιστοιχούν στη Θύρα 4 του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα προμηθευτούν από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης.
