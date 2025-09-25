Associated Press: Η UEFA ετοιμάζει ψηφοφορία για τον αποκλεισμό του Ισραήλ

Επικαλούμενο πήγες που γνωρίζουν καλά την υπόθεση, το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ποδοσφαίρου ετοιμάζεται να διενεργήσει ψηφοφορία για την ενδεχόμενη αποβολή του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις