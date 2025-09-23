Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
La Liga: «Έκλεψε» τον βαθμό η Εσπανιόλ στο 90'+6, νέα απώλεια για την Αθλέτικ - Δείτε τα γκολ
Ο Πουάδο στέρησε από την Βαλένθια δεύτερη σερί νίκη, ο Ουναΐ σκόραρε για την Τζιρόνα
Η Βαλένθια έφτασε μία ανάσα από το να κάνει το 2Χ2 μετά το διασυρμό από την Μπαρτσελόνα, σε αντίθεση με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, που έμεινε χωρίς νίκη για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στη La Liga.
Το 6-0 από την Μπαρτσελόνα στις 14/9 φαίνεται πώς λειτούργησε με θετικό τρόπο στη Βαλένθια, καθώς η ομάδα του Κάρλος Κορμπεράν, νίκησε την προηγούμενη εβδομάδα την Αθλέτικ Μπιλμπάο και απόψε, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής έφυγε με το βαθμό από την Βαρκελώνη κόντρα στην Εσπανιόλ (2-2). Οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Πουάδο στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.
Η Αθλέτικ του Ερνέστο Βαλβέρδε παραχώρησε ισοπαλία, 1-1, στην ουραγό Τζιρόνα, το γκολ της οποίας πέτυχε στο ξεκίνημα του ματς ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Αζεντίν Ουναΐ. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τους Βάσκους μετά από δύο συνεχόμενες ήττες (από Βαλένθια και Αλαβές).
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1 (48' Χορεγκιθάρ - 9' Ουναΐ)
Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2 (59' Καμπρέρα, 90'+6 Πουάδο - 15' Νταντζούμα, 62' Ντούρο)
(27/8) Θέλτα-Μπέτις 1-1 (47΄ Αλβαρεθ - 45΄ Μπαρτρά)
Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 23/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 15
Μπαρτσελόνα 13
Εσπανιόλ 11 -6αγ.
Βιγιαρεάλ 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -6αγ.
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Βαλένθια 8 -6αγ.
Σεβίλη 7
Αλαβές 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 2 -6αγ.
