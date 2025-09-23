Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ένα δωμάτιο γεμάτο ατομικούς τίτλους και ποδοσφαιρική κληρονομιά - Βίντεο
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς: Ένα δωμάτιο γεμάτο ατομικούς τίτλους και ποδοσφαιρική κληρονομιά - Βίντεο
Ο Ζλάταν δημοσίευσε βίντεο για να μοιραστεί με τους θαυμαστές του τα ατομικά βραβεία που έχει κερδίσει
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποτέλεσε για πολλά χρόνια έναν εκ των κορυφαίων επιθετικών του κόσμου, με τον Σουηδό στράικερ να συμπεριλαμβάνεται στους καλύτερους φορ όλων των εποχών.
Το καλοκαίρι του 2023 πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά από μια σπουδαία καριέρα στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ολοκληρώνοντας έτσι την πορεία του στους αγωνιστικούς χώρους μετά από 24 χρόνια.
Ο 43χρονος πλέον πρώην αστέρας, μέτρησε στην τεράστια καριέρα του 989 παιχνίδια σε συλλογικό και εθνικό επίπεδο με 558 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και δεκάδες τίτλους και προσωπικά βραβεία.
Ο ίδιος μοιράστηκε στα social media ένα βίντεο από το σπίτι του όπου έχει συγκεντρώσει όλα τα βραβεία και τα τρόπαια που κατέκτησε στην πορεία του στο ποδόσφαιρο, διάφορα ενθύμια και μπάλες ιστορικών αναμετρήσεων στα οποία αγωνίστηκε, με την εικόνα να μιλά από μόνη της για το μεγαλείο του Ζλάταν ως ποδοσφαιριστής.
LEGAZY pic.twitter.com/lOqVo8yJrw— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 22, 2025
