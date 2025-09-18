Ο Ντάνι Άλβες θα πληρώσει αποζημίωση στην Πούμας
SPORTS
Ντάνι Άλβες Πούμας Βιασμός CAS

Ο Ντάνι Άλβες θα πληρώσει αποζημίωση στην Πούμας

Όπως ανακοίνωσε το CAS, όχι μόνο έκρινε υπεύθυνο  τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή  για τη διακοπή του συμβολαίου του και τον υποχρεώνει να πληρώσει αποζημίωση τους Μεξικανούς

Ο Ντάνι Άλβες θα πληρώσει αποζημίωση στην Πούμας
Από την πρώτη στιγμή που ο Ντάνι Άλβες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα κατηγορούμενος για το βιασμό νεαρής κοπέλας σε κλάμπ της Βαρκελώνης, ο Βραζιλιάνος (παλαίμαχος πλέον) ποδοσφαιριστής βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλά μέτωπα.

Ένα απ' αυτά αφορούσε την Πούμας, την ομάδα από το Μεξικό στην οποία αγωνιζόταν το 2023 όταν και προέκυψε η κατηγορία του βιασμού και αμέσως είχε διακόψει το συμβόλαιο του.

Ο Άλβες είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για παράνομη διακοπή του συμβολαίου του, διεκδικώντας την πληρωμή όλου του ποσού, ωστόσο οι παράγοντες της Πούμας απάντησαν με δική τους προσφυγή στο CAS και δικαιώθηκε.

Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο, όχι απλά επικύρωσε την ακύρωση του συμβολαίου του, αλλά  υποχρεώνει τον Άλβες με την απόφαση του να καταβάλλει στην Πούμας χρηματική αποζημίωση καθώς αποδέχθηκε ότι η φυλάκιση του προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον σύλλογο.

Η Πούμας στην προσφυγή της διεκδικούσε από τον Άλβες 5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποσό που έχει επιδικαστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς

Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο

Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης