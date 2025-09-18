Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ο Ντάνι Άλβες θα πληρώσει αποζημίωση στην Πούμας
Όπως ανακοίνωσε το CAS, όχι μόνο έκρινε υπεύθυνο τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο ποδοσφαιριστή για τη διακοπή του συμβολαίου του και τον υποχρεώνει να πληρώσει αποζημίωση τους Μεξικανούς
Από την πρώτη στιγμή που ο Ντάνι Άλβες βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα κατηγορούμενος για το βιασμό νεαρής κοπέλας σε κλάμπ της Βαρκελώνης, ο Βραζιλιάνος (παλαίμαχος πλέον) ποδοσφαιριστής βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλά μέτωπα.
Ένα απ' αυτά αφορούσε την Πούμας, την ομάδα από το Μεξικό στην οποία αγωνιζόταν το 2023 όταν και προέκυψε η κατηγορία του βιασμού και αμέσως είχε διακόψει το συμβόλαιο του.
Ο Άλβες είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη για παράνομη διακοπή του συμβολαίου του, διεκδικώντας την πληρωμή όλου του ποσού, ωστόσο οι παράγοντες της Πούμας απάντησαν με δική τους προσφυγή στο CAS και δικαιώθηκε.
Το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο, όχι απλά επικύρωσε την ακύρωση του συμβολαίου του, αλλά υποχρεώνει τον Άλβες με την απόφαση του να καταβάλλει στην Πούμας χρηματική αποζημίωση καθώς αποδέχθηκε ότι η φυλάκιση του προκάλεσε μεγάλα προβλήματα στον σύλλογο.
Η Πούμας στην προσφυγή της διεκδικούσε από τον Άλβες 5 εκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη το ποσό που έχει επιδικαστεί.
