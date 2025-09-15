Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
«Αυτή δεν είναι Γιουνάιτεντ» - Το ξέσπασμα του Ρόι Κιν για την ήττα στο ντέρμπι από την Σίτι
«Αυτή δεν είναι Γιουνάιτεντ» - Το ξέσπασμα του Ρόι Κιν για την ήττα στο ντέρμπι από την Σίτι
Ο θρύλος των «κόκκινων διαβόλων» ξέσπασε μετά το βαρύ 3-0 από τη Σίτι, κατηγορώντας τους παίκτες για έλλειψη πάθους και την ομάδα για στασιμότητα υπό τον Ρούμπεν Αμορίμ
Η βαριά ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τη Σίτι με 3-0 στο «Etihad Stadium» άνοιξε νέο κύκλο αμφισβήτησης γύρω από την ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Ρόι Κιν να μην κρύβει την απογοήτευσή του. Ο άλλοτε αρχηγός των «Κόκκινων Διαβόλων» εκτόξευσε σφοδρή κριτική τόσο σε παίκτες–κλειδιά, όπως ο Λουκ Σο και ο Μπρούνο Φερνάντες, όσο και στο σύνολο, που κατά τον ίδιο παρουσιάζει εικόνα «άνευρη, χωρίς πάθος».
Η απογοήτευση από το ξεκίνημα της σεζόν
Η Γιουνάιτεντ, ήδη ηττημένη από την Άρσεναλ και «κολλημένη» στην ισοπαλία με τη Φούλαμ, υπέστη ακόμη μια βαριά ήττα σε κρίσιμο παιχνίδι, δείχνοντας, σύμφωνα με τον Κιν, πως δεν σημειώνει καμία πρόοδο. «Είναι μια πολύ μέτρια ομάδα. Δεν βλέπεις κανένα σημάδι βελτίωσης. Αμύνονται άσχημα, λείπει η ποιότητα», τόνισε.
Το ξέσπασμα του Κιν
Ο Ιρλανδός θρύλος στάθηκε ιδιαίτερα στο έλλειμμα έντασης και φυσικής παρουσίας. «Ούτε μια κίτρινη κάρτα! Είναι το ντέρμπι του Μάντσεστερ, βρέχει, είναι ο τύπος αγώνα που χρειάζεται δύναμη και πάθος στις μονομαχίες. Βγες από το γήπεδο με σημάδια, δείξε ότι το ήθελες. Εδώ τίποτα…», είπε καυστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ομάδα μοιάζει να μην κατανοεί τη σημασία τέτοιων αναμετρήσεων.
Πίεση στον Αμορίμ
Η πίεση αυξάνεται πλέον και προς τον προπονητή Ρούμπεν Αμορίμ, του οποίου οι επιλογές και το σύστημα τίθενται υπό αμφισβήτηση. «Όλα δείχνουν ίδια προβλήματα με πέρυσι», σχολίασε ο Κιν, εκτιμώντας πως η Γιουνάιτεντ δεν μπορεί να σταθεί απέναντι σε καμία ομάδα υψηλού επιπέδου.
