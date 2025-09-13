Ήττα για την Πάφο πριν το ματς με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης, 1-0 από τον Απόλλωνα Λεμεσού - Δείτε το γκολ

Το παιχνίδι ήταν θρίλερ πλέον και στο 99' αντίκρισε νέα κόκκινη ο Απόλλων. Ο Σπόλιαριτς ανέτρεψε στα όρια της περιοχής τον Κίνα και η Πάφος τα έδωσε όλα για τον βαθμό, αλλά δεν τα κατάφερε και ηττήθηκε από τον Απόλλωνα έπειτα από σχεδόν 3,5 χρόνια.Πάφος: Μιχαήλ, Γκολντάρ, Μπρούνο, Όρσιτς (60' Ζάζα), Λουκάσεν, Λάνγκα (46' Μίμοβιτς), Σούνιτς, Ντράγκομιρ (78' Ντιμάτα), Άντερσον (51' Λουίζ), Κορέια (78' Κίνα), Πέπε.