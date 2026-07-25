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Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου: Μοιράστηκαν το χρυσό στα 100μ. γυναικών Σπανουδάκη
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου: Μοιράστηκαν το χρυσό στα 100μ. γυναικών Σπανουδάκη
Οι δύο κορυφαίες σπρίντερ της χώρας, Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) και Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), πραγματοποίησαν εντυπωσιακή κούρσα και μοιράστηκαν το χρυσό μετάλλιο στα 100 μ. με 11.37
Στην πιο αμφίρροπη αναμέτρηση της πρώτης ημέρας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος στο Βόλο είχαμε... ισοπαλία με τις Εμμανουηλίδου και Σπανουδάκη να δίνουν μια φοβερή μάχη.
Η Εμμανουηλίδου έφυγε καλύτερα στα πρώτα μέτρα, ωστόσο η Σπανουδάκη, όπως συνηθίζει, ανέβασε τον ρυθμό της μετά τα 50 μ. και κατάφερε να καλύψει τη διαφορά από την περσινή νικήτρια. Αμφότερες έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του κορυφαίου γεγονότος της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, όπου δεν θα διεκδικήσουν μόνο μια καλή παρουσία στα ατομικά αγωνίσματα, αλλά και μια σημαντική διάκριση με την ομάδα σκυταλοδρομίας. Οι δύο αθλήτριες θα επιστρέψουν την Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο τη νίκη στα 200 μέτρα.
Η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ανέβηκε στα τελευταία μέτρα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 11.54, ενώ στην τέταρτη θέση ακολούθησε η 19χρονη Ηρώ Παπαδεράκη (ΑΟ Κύδων) με 11.61, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό της ρεκόρ.
Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) έτρεξε στον πρώτο διάδρομο όμως δεν είχε κανένα θέμα να φτάσει με ευκολία στην πρώτη θέση των 100 μ. με 10.24 (0,9) και να υπερασπιστεί τη νίκη που κατέκτησε το 2025. Ο αθλητής βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και βρέθηκε μια ανάσα από το ατομικό του 10.24. Αύριο στα 200 μ. θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει επίδοση κάτω από το ατομομικό του 20.66.
Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) παρότι έμεινε στην αρχή πίσω κατάφερε να περάσει δεύτερος τη γραμμή τερματισμού με 10.39, έναντι 10.40 του Νίκου Παναγιωτόπουλου (Άθλος Κερατσινίου). Η κούρσα των 100 μ. Ανδρών είχε μεγάλο ενδιαφέρον με πέντε αθλητές στην σειρά να τερματίζουν κάτω από 10.48, οι Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ) και Γιάννης Βοσκόπουλος (ΠΑΟ) με 10.47 και 10.48, αντίστοιχα.
Με μια εντυπωσιακή κούρσα στα 100 μ. με εμπόδια, η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) έφτασε στην πρώτη της νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας στο νήμα με 13.42 έναντι 13.43 της περσινής νικήτριας, Σοφίας Ιωσηφίδου.
Η Εμμανουηλίδου έφυγε καλύτερα στα πρώτα μέτρα, ωστόσο η Σπανουδάκη, όπως συνηθίζει, ανέβασε τον ρυθμό της μετά τα 50 μ. και κατάφερε να καλύψει τη διαφορά από την περσινή νικήτρια. Αμφότερες έδειξαν πως βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση ενόψει του κορυφαίου γεγονότος της χρονιάς, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, όπου δεν θα διεκδικήσουν μόνο μια καλή παρουσία στα ατομικά αγωνίσματα, αλλά και μια σημαντική διάκριση με την ομάδα σκυταλοδρομίας. Οι δύο αθλήτριες θα επιστρέψουν την Κυριακή στον αγωνιστικό χώρο, με στόχο τη νίκη στα 200 μέτρα.
Η Δήμητρα Τσουκαλά (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) ανέβηκε στα τελευταία μέτρα και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με χρόνο 11.54, ενώ στην τέταρτη θέση ακολούθησε η 19χρονη Ηρώ Παπαδεράκη (ΑΟ Κύδων) με 11.61, επίδοση που αποτελεί νέο ατομικό της ρεκόρ.
Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) έτρεξε στον πρώτο διάδρομο όμως δεν είχε κανένα θέμα να φτάσει με ευκολία στην πρώτη θέση των 100 μ. με 10.24 (0,9) και να υπερασπιστεί τη νίκη που κατέκτησε το 2025. Ο αθλητής βελτίωσε το φετινό του ρεκόρ και βρέθηκε μια ανάσα από το ατομικό του 10.24. Αύριο στα 200 μ. θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει επίδοση κάτω από το ατομομικό του 20.66.
Ο Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) παρότι έμεινε στην αρχή πίσω κατάφερε να περάσει δεύτερος τη γραμμή τερματισμού με 10.39, έναντι 10.40 του Νίκου Παναγιωτόπουλου (Άθλος Κερατσινίου). Η κούρσα των 100 μ. Ανδρών είχε μεγάλο ενδιαφέρον με πέντε αθλητές στην σειρά να τερματίζουν κάτω από 10.48, οι Θοδωρής Βροντινός (ΠΑΟΚ) και Γιάννης Βοσκόπουλος (ΠΑΟ) με 10.47 και 10.48, αντίστοιχα.
Με μια εντυπωσιακή κούρσα στα 100 μ. με εμπόδια, η Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) έφτασε στην πρώτη της νίκη σε Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, επικρατώντας στο νήμα με 13.42 έναντι 13.43 της περσινής νικήτριας, Σοφίας Ιωσηφίδου.
Μετά την άκυρη εκκίνηση, που οδήγησε εκτός κούρσας τη Σάρα Αουντί, η Καμπερίδου έφυγε αρκετά συγκρατημένα και βρέθηκε εμφανώς πίσω από την Ιωσηφίδου. Ωστόσο, μετά το πέμπτο εμπόδιο άρχισε να ανεβάζει αισθητά τον ρυθμό της, την ώρα που η Ιωσηφίδου αντιλαμβανόταν την πίεση και προσπαθούσε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τον τερματισμό. Τελικά, η αθλήτρια της Πυγμής πέρασε μπροστά στα τελευταία μέτρα και κατέκτησε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της.
Η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και τερμάτισε στην τρίτη θέση με 13.67 (0,8), βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ.
Με τον πολυνίκη της απόστασης, Κώστα Δουβαλίδη – και περσινό νικητή- , να παρακολουθεί από τις εξέδρες το αγώνισμα που υπηρέτησε με μεγάλο πάθος, ο Χρήστος Ρούμτσιος (ΠΑΟ) αναδείχθηκε νικητής στα 110 μ. με εμπόδια με χρόνο 13.90 (0,7).
Ο αθλητής του Παναγιώτη Γούλα παρουσίασε μια μικρή κάμψη στα μέσα της κούρσας, η οποία παραλίγο να του στοιχίσει τη νίκη. Ο Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ) ήταν ιδιαίτερα δυνατός και πίεσε μέχρι το τέλος τον αντίπαλό του, τερματίζοντας δεύτερος με 13.96. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) με χρόνο 14.18.
Η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και τερμάτισε στην τρίτη θέση με 13.67 (0,8), βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ.
Με τον πολυνίκη της απόστασης, Κώστα Δουβαλίδη – και περσινό νικητή- , να παρακολουθεί από τις εξέδρες το αγώνισμα που υπηρέτησε με μεγάλο πάθος, ο Χρήστος Ρούμτσιος (ΠΑΟ) αναδείχθηκε νικητής στα 110 μ. με εμπόδια με χρόνο 13.90 (0,7).
Ο αθλητής του Παναγιώτη Γούλα παρουσίασε μια μικρή κάμψη στα μέσα της κούρσας, η οποία παραλίγο να του στοιχίσει τη νίκη. Ο Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ) ήταν ιδιαίτερα δυνατός και πίεσε μέχρι το τέλος τον αντίπαλό του, τερματίζοντας δεύτερος με 13.96. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) με χρόνο 14.18.
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