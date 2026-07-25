Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου: Μοιράστηκαν το χρυσό στα 100μ. γυναικών Σπανουδάκη

Καμπερίδου, Ιωσηφίδου και πιο πίσω Νεαμονίτη στον τελικό των ψηλών εμποδίων

Γιάννης Καμαρινός και Χρήστος Ρούμτσιος στον τερματισμό

Μετά την άκυρη εκκίνηση, που οδήγησε εκτός κούρσας τη Σάρα Αουντί, η Καμπερίδου έφυγε αρκετά συγκρατημένα και βρέθηκε εμφανώς πίσω από την Ιωσηφίδου. Ωστόσο, μετά το πέμπτο εμπόδιο άρχισε να ανεβάζει αισθητά τον ρυθμό της, την ώρα που η Ιωσηφίδου αντιλαμβανόταν την πίεση και προσπαθούσε να διατηρήσει το προβάδισμα μέχρι τον τερματισμό. Τελικά, η αθλήτρια της Πυγμής πέρασε μπροστά στα τελευταία μέτρα και κατέκτησε τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της.Η Μάρθα Νεαμονίτη (ΟΦΚΑ Σέρρες) πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και τερμάτισε στην τρίτη θέση με 13.67 (0,8), βελτιώνοντας το ατομικό της ρεκόρ.Με τον πολυνίκη της απόστασης, Κώστα Δουβαλίδη – και περσινό νικητή- , να παρακολουθεί από τις εξέδρες το αγώνισμα που υπηρέτησε με μεγάλο πάθος, ο Χρήστος Ρούμτσιος (ΠΑΟ) αναδείχθηκε νικητής στα 110 μ. με εμπόδια με χρόνο 13.90 (0,7).Ο αθλητής του Παναγιώτη Γούλα παρουσίασε μια μικρή κάμψη στα μέσα της κούρσας, η οποία παραλίγο να του στοιχίσει τη νίκη. Ο Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ) ήταν ιδιαίτερα δυνατός και πίεσε μέχρι το τέλος τον αντίπαλό του, τερματίζοντας δεύτερος με 13.96. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Αναστάσιος Ηλιόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) με χρόνο 14.18.