Ξανά στο Βέλγιο άνθρωποι της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα
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Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Γκένκ

Ξανά στο Βέλγιο άνθρωποι της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα

Νέος κύκλος επαφών αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα για τους Γερμανούς με την πλευρά της Γκενκ

Ξανά στο Βέλγιο άνθρωποι της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα
Νέος κύκλος επαφών αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα για τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ με την πλευρά της Γκενκ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Συγκεκριμένα, η Ντόρτμουντ να προγραμματίζει ταξίδι-«αστραπή» στο Βέλγιο προκειμένου να φουλάρει τις διαπραγματεύσεις για την απόκτησή του από τη Γκενκ. Η πρόταση έφτασε τα 29 εκατ. ευρώ συν μπόνους και ποσοστό μεταπώλησης στο 10%, το οποίο δεν ικανοποίησε τους Βέλγους και παρότι όλα έδειχναν να οδεύουν προς happy end, εν τέλει το κλαμπ επέμεινε στα «θέλω» του που είναι ένα πακέτο στα 40 εκατ. ευρώ.

Να θυμίσουμε ότι η πλευρά του 19χρονου μεσοεπιθετικού ψηφίζει τους Βεστφαλούς για το επόμενο βήμα καθώς έχει μείνει πλήρως ικανοποιημένη από το πλάνο που της παρουσιάστηκε. Αν και ο αρχικός στόχος ήταν ο διεθνής μεσοεπιθετικός να μπει στο αεροπλάνο με την υπόλοιπη αποστολή της Ντόρτμουντ και να ταξιδέψει στην Ιαπωνία για το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, εν τέλει τα σχέδια άλλαξαν και από την πλευρά του γερμανικού συλλόγου, θα προσπαθήσω να ολοκληρώσουν το deal το συντομότερο δυνατόν.

Για αυτό όπως μεταδίδουν τα γερμανικά ΜΜΕ, ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ αλλά και οι συνεργάτες του δεν θα ανέβουν στο αεροπλάνο με την αποστολή αλλά θα ταξιδέψουν με τελικό προορισμό το Βέλγιο.

Συγκεκριμένα, όπως σας είχαμε αναφέρει, τη Δευτέρα ή την Τρίτη έχει προγραμματιστεί νέο ταξίδι των ανθρώπων των Βεστφαλών προκειμένου να εντείνουν την πίεση προς τη Γκενκ και να προχωρήσουμε σε ολοκλήρωση του deal για την απόκτηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Την ίδια στιγμή, στις τάξεις της Ντόρτμουντ υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία ότι θα πάμε σε happy end και ο Έλληνας ποδοσφαιριστής θα καταλήξει στα χέρια του γερμανικού συλλόγου.

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