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Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με τη Σάντερλαντ
Λίβερπουλ: Ο Τσιμίκας φόρεσε το περιβραχιόνιο στο φιλικό με τη Σάντερλαντ
Ο Ελληνας αμυντικός φόρεσε το περιβραχιόνιο της Λίβερπουλ στο φιλικό που σκόραρε και ο Κυπριακής καταγωγής Λιούις Κούμας
Μια ιστορική στιγμή έζησε τα ξημερώματα της Κυριακής (26/7) ο Κώστας Τσιμίκας, στο φιλικό που έδωσε η Λίβερπουλ με τη Σάντερλαντ στο Νάσβιλ.
Ο Έλληνας ακραίος μπακ που επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Άντονι Ιραόλα και, μόλις στο 8ο λεπτό έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε από το ματς με τραυματισμό.
Ο «Τσίμι» είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, κάνοντας μάλιστα και δυο κλεψίματα, ενώ αντικαταστάθηκε στις αρχές του δευτέρου μέρους από τον Μίλος Κέρκεζ. Φυσικά, την εν λόγω αναμέτρηση δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ του, αφού το περιβραχιόνιο των Reds έχουν τιμήσει τεράστιες προσωπικότητες, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Σερ Κένι Νταλγκλίς.
Αξίζει να αναφέρουμε πως η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2, με το τελευταίο γκολ να σημειώνει ο κυπριακής καταγωγής εξτρέμ, Λιούις Κούμας.
Ο Έλληνας ακραίος μπακ που επέστρεψε από τον δανεισμό του στη Ρόμα, ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα του Άντονι Ιραόλα και, μόλις στο 8ο λεπτό έλαβε το περιβραχιόνιο του αρχηγού, καθώς ο Τζο Γκόμεζ αποχώρησε από το ματς με τραυματισμό.
【ツィミカス｜初キャプテンへの思い】— りひとじぇらーど (@rihito_gerrard) July 26, 2026
ゴメスの負傷交代を受け、キャプテンを務めたギリシャのスカウサーことツィミカスが、その思いをSNSで綴った。
「永遠に心に刻まれる瞬間。
初めてキャプテンを務めたことは、言葉では言い表せないほどの名誉だった❤️」 pic.twitter.com/8XVRFAVn8o
Ο «Τσίμι» είχε καλή παρουσία στο παιχνίδι, κάνοντας μάλιστα και δυο κλεψίματα, ενώ αντικαταστάθηκε στις αρχές του δευτέρου μέρους από τον Μίλος Κέρκεζ. Φυσικά, την εν λόγω αναμέτρηση δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ του, αφού το περιβραχιόνιο των Reds έχουν τιμήσει τεράστιες προσωπικότητες, όπως ο Στίβεν Τζέραρντ και ο Σερ Κένι Νταλγκλίς.
Αξίζει να αναφέρουμε πως η Λίβερπουλ επικράτησε με 4-2, με το τελευταίο γκολ να σημειώνει ο κυπριακής καταγωγής εξτρέμ, Λιούις Κούμας.
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