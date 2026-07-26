Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
ΕΛΛΑΔΑ
ΜΕΘ Ηράκλειο Πισίνα ΚΑΡΠΑ Αγοράκι

Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου

Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.

Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.

Ανησυχία για πιθανή υποξία

Παρότι οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, προβληματισμό προκαλεί η νευρολογική του εικόνα.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παιδί εμφάνιζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διασωλήνωση και εισαγωγή στη ΜΕΘ Παίδων.

Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου.

Καθοριστική η παρέμβαση της μητέρας

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς εντόπισαν το παιδί μέσα στην πισίνα και το ανέσυραν άμεσα. Η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν φτάσει στο νοσοκομείο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι εκτιμάται πως παρέμεινε κάτω από το νερό περίπου δύο έως τρία λεπτά, χρονικό διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.

Καθοριστικά τα επόμενα εικοσιτετράωρα

Παρά το γεγονός ότι το παιδί ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης, δεν ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στη διασωλήνωσή του και να το θέσουν υπό στενή παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων.

Κλείσιμο
Η ιατρική ομάδα θα αξιολογεί διαρκώς τη νευρολογική του κατάσταση, καθώς τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δείξουν εάν η έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχει προκαλέσει παροδικές ή μόνιμες επιπτώσεις.

πηγή: neakriti

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

LG B2B 2030: Το αύριο σχεδιάζεται με καινοτομία, γνώση και εξειδίκευση

Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.

Το DEI College παρουσιάζει τη Sophia. Την πρώτη 24/7 βοηθό AI που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν οι φοιτητές

Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο ψηφιακό ακαδημαϊκό βοηθό, σχεδιασμένο να συνομιλεί με τον φοιτητή φυσικά, να κατανοεί τις απορίες του και να τον καθοδηγεί στη μελέτη του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης