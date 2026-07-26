Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου