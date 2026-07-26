Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Δίνει μάχη στη ΜΕΘ το 2χρονο που ανασύρθηκε από πισίνα στα Χανιά , κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα
Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα κατοικίας στον Δήμο Αποκορώνου Χανίων.
Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παιδί εμφάνιζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διασωλήνωση και εισαγωγή στη ΜΕΘ Παίδων.
Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι εκτιμάται πως παρέμεινε κάτω από το νερό περίπου δύο έως τρία λεπτά, χρονικό διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.
Η ιατρική ομάδα θα αξιολογεί διαρκώς τη νευρολογική του κατάσταση, καθώς τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δείξουν εάν η έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχει προκαλέσει παροδικές ή μόνιμες επιπτώσεις.
πηγή: neakriti
Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, με τους γιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία του, καθώς τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται καθοριστικά για την εξέλιξη της υγείας του.
Ανησυχία για πιθανή υποξίαΠαρότι οι θεράποντες ιατροί εκτιμούν ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο για τη ζωή του, προβληματισμό προκαλεί η νευρολογική του εικόνα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, το παιδί εμφάνιζε μειωμένο επίπεδο συνείδησης τόσο κατά τη νοσηλεία του στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου όσο και μετά τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, γεγονός που οδήγησε στην απόφαση για διασωλήνωση και εισαγωγή στη ΜΕΘ Παίδων.
Οι γιατροί προσπαθούν πλέον να διαπιστώσουν εάν η παραμονή του κάτω από το νερό προκάλεσε υποξία και αν αυτή έχει επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου.
Καθοριστική η παρέμβαση της μητέραςΣύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι γονείς εντόπισαν το παιδί μέσα στην πισίνα και το ανέσυραν άμεσα. Η μητέρα του, η οποία είναι γιατρός, ξεκίνησε αμέσως καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), καταφέρνοντας να επαναφέρει την αναπνοή του πριν φτάσει στο νοσοκομείο.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αγοράκι εκτιμάται πως παρέμεινε κάτω από το νερό περίπου δύο έως τρία λεπτά, χρονικό διάστημα που θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για ένα παιδί τόσο μικρής ηλικίας.
Καθοριστικά τα επόμενα εικοσιτετράωραΠαρά το γεγονός ότι το παιδί ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης, δεν ανέκτησε πλήρως τις αισθήσεις του, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στη διασωλήνωσή του και να το θέσουν υπό στενή παρακολούθηση στη ΜΕΘ Παίδων.
Η ιατρική ομάδα θα αξιολογεί διαρκώς τη νευρολογική του κατάσταση, καθώς τα επόμενα 24ωρα αναμένεται να δείξουν εάν η έλλειψη οξυγόνου κατά τη διάρκεια του περιστατικού έχει προκαλέσει παροδικές ή μόνιμες επιπτώσεις.
πηγή: neakriti
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