Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό στο πόλο ανδρών Ελλάδα-Ουγγαρία

Έτοιμη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στοείναι ημαςτωνπου αντιμετωπίζει σήμερα (26/7) την αντίστοιχη της Ουγγαρίας.Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε την πρόκριση στον Super Final μετά το δραματικό 10-9 επί της Ιταλίας και θα παλέψει για την πρώτη θέση τόσο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και γενικότερα.Ο τελικός στο τουρνουά του Σίδνεϊ θα ξεκινήσει στις 11:00 (πμ) και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.