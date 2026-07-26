Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό στο πόλο ανδρών Ελλάδα-Ουγγαρία
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Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό στο πόλο ανδρών Ελλάδα-Ουγγαρία

Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού της Εθνικής Ανδρών στο πόλο με την Ουγγαρία για το World Cup

Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό στο πόλο ανδρών Ελλάδα-Ουγγαρία
Έτοιμη για το πρώτο χρυσό μετάλλιο της ιστορίας της στο World Cup είναι η Εθνική μας ομάδα πόλο των Ανδρών, που αντιμετωπίζει σήμερα (26/7) την αντίστοιχη της Ουγγαρίας.

Το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου πήρε την πρόκριση στον Super Final μετά το δραματικό 10-9 επί της Ιταλίας και θα παλέψει για την πρώτη θέση τόσο στη συγκεκριμένη διοργάνωση, όσο και γενικότερα.

Ο τελικός στο τουρνουά του Σίδνεϊ θα ξεκινήσει στις 11:00 (πμ) και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ2 Σπορ.

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