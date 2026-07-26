Τέλος από τον Παναθηναϊκό o Γεντβάι, ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ
SPORTS
Παναθηναϊκός Αλ Σαμπάμπ

Τέλος από τον Παναθηναϊκό o Γεντβάι, ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ

Ο Γεντβάι αγωνιζόταν με το τριφύλλι στο στήθος την τελευταία τριετία, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να έχει προσθέσει στην τροπαιοθήκη του ένα Κύπελλο Ελλάδας

Τέλος από τον Παναθηναϊκό o Γεντβάι, ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ
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Παρελθόν από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο Τιμ Γεντβάι καθώς η Αλ Σαμπάμπ ανακοίνωσε την αγορά του 30χρονου στόπερ.

Πριν λίγες ώρες, όπως είχαν μεταδώσει τα Μέσα της χώρας, η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της SPL άναψε το πράσινο... φως στο κλαμπ προκειμένου να προχωρήσει στην απόκτηση του Κροάτη αμυντικού από τους Πράσινους, με τον ίδιο να έχει ενσωματωθεί ήδη στην προετοιμασία της ομάδας που διεξάγεται στην Αυστρία.

Ο Γεντβάι αγωνιζόταν με το τριφύλλι στο στήθος την τελευταία τριετία, με τον διεθνή κεντρικό αμυντικό να έχει προσθέσει στην τροπαιοθήκη του ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Συνολικά κατέγραψε 95 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό επτά γκολ και δύο ασίστ. Ο ίδιος δεν βρισκόταν στα πλάνα του Τζείκομπ Νίστρουπ εν όψει της νέας σεζόν.


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