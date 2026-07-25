Γκόου Αχέντ Ιγκλς - ΟΦΗ 4-0: Ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, «κατέρρευσε» στο δεύτερο
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ΟΦΗ Φιλικός αγώνας Γκόου Αχέντ Ίγκλς

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - ΟΦΗ 4-0: Ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, «κατέρρευσε» στο δεύτερο

Με δύο πρόσωπα ο Κυπελλούχος Ελλάδας  γνώρισε βαριά ήττα στο πρώτο του φιλικό καθώς δέχτηκε όλα τα γκολ στο δεύτερο μέρος

Γκόου Αχέντ Ιγκλς - ΟΦΗ 4-0: Ανταγωνιστικός για ένα ημίχρονο, «κατέρρευσε» στο δεύτερο
Ο ΟΦΗ άρχισε τα φιλικά προετοιμασίας του με δυνατό τεστ, καθώς αντιμετώπισε την σαφώς πιο έτοιμη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, δύο εβδομάδες πριν τη σέντρα της Eredivisie και παρά το ανταγωνιστικό πρώτο μέρος εν τέλει ηττήθηκε με 4-0, με τους Κυπελλούχους Ολλανδίας να πετυχαίνουν όλα τους τα γκολ στο δεύτερο μισό του αγώνα.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας είχαν την πρώτη καλή στιγμή του αγώνα, όμως ο Χάουγκ απέκρουσε το σουτ του Ισέκα, στο 3ο λεπτό. Στο 28' ο Βέλγος φορ απείλησα ξανά, αυτή τη φορά με το κεφάλι έπειτα από σέντρα του Αποστολάκη, όμως δεν βρήκε εστία. Στο 45' ο Φούντας επιχείρησε σουτ από πλάγια θέση, όμως ο κίπερ των Ολλανδών τον νίκησε.

Εκτός από απειλητικός ο Όμιλος ήταν και σταθερός αμυντικά, καθώς δεν δέχτηκε ευκαιρίες, κάτι που άλλαξε στο δεύτερο μέρος, στο οποίο αγωνίστηκε διαφορετική ενδεκάδα.

Ο Κράμερ άνοιξε το σκορ στο 47’ μετά από εκτέλεση φάουλ του Γκάλβεζ, ενώ ο Έντβορντσεν στο 53’ έκανε το 2-0 με δυνατό σουτ από την περιοχή.



Ο Τέγκστεντ ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 73’ με πλασέ, πριν ο Μούλενστειν διαμορφώσει το τελικό 4-0 με μακρινό σουτ που κόντραρε και κατέληξε στα δίχτυα του Λίλο.

H αρχική ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος - Καινουργιάκης, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας - Μαρινάκης, Κανελλόπουλος, Μπουχαλάκης, Αποστολάκης - Σιτμαλίδης, Φούντας, Ισέκα.

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Η ενδεκάδα του ΟΦη στο δεύτερο μέρος: Λίλο - Λαγουδάκης, Σιέλης, Κοντεκάς - Κωστούλα, Καραχάλιο, Ανδρούτσο, Αθανασίου - Ρομάνο, Νους, Αντωνακάκη.

Go Ahead Eagles - ΟΦΗ (LIVE STREAMING) 25/7/26, 17:00 GR


Πηγή:www.gazzetta.gr

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