Προπτυχιακό πρόγραμμα στο «Ελληνικό Δίκαιο με στοιχεία Αγγλικού Δικαίου»
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι
Ο 20χρονος Άγγλος επιθετικός είναι και με τη βούλα παίκτης των ερυθρόλευκων
Η τελευταία (;) μεταγραφή του Ολυμπιακού είναι γεγονός με τους νταμπλούχους να ολοκληρώνουν τη συμφωνία με τον Σίλκοτ-Ντάμπερι.
Ο 20χρονος (9/7/05) δεξιοπόδαρος που έχει ύψος 1,77 μ., γεννήθηκε στο Λονδίνο και είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας ενώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022.
Οι ερυθρόλευκοι τον απέκτησαν από τη Μπόρνμουθ (που θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης από αυτήν τη συμφωνία) στη λογική του να ενισχύσει τη Β' ομάδα του με προοπτική να εξελιχθεί στο σύλλογο.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.
Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.
Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.
Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Ο 20χρονος (9/7/05) δεξιοπόδαρος που έχει ύψος 1,77 μ., γεννήθηκε στο Λονδίνο και είναι διεθνής με τις Κ16 και Κ17 της Αγγλίας ενώ ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ακαδημία της Τσέλσι, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το 2022.
Οι ερυθρόλευκοι τον απέκτησαν από τη Μπόρνμουθ (που θα κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης από αυτήν τη συμφωνία) στη λογική του να ενισχύσει τη Β' ομάδα του με προοπτική να εξελιχθεί στο σύλλογο.
Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:
«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Ζέιν Σίλκοτ – Ντιούμπερι.
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στις 9 Ιουλίου 2005 και προέρχεται από τη Bournemouth, η οποία τον είχε εντάξει στο δυναμικό της τον Ιανουάριο του 2025 από την Chelsea.
Κατά τη θητεία του στην ακαδημία της Chelsea εκπροσώπησε την Αγγλία σε επίπεδο Κ15, Κ16 και Κ17.
Προτού ενταχθεί στην ομάδα του Λονδίνου ο 20χρονος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Norwich.
Ζέιν, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό».
Ειδήσεις σήμερα:
ΒΒC: Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία - Τουσκ: Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε επίθεση
Τι προκάλεσε την εξέγερση των νέων στο Νεπάλ - Από την απαγόρευση των social media, στις φωτιές στο κοινοβούλιο
Η Ελλάδα επέστρεψε στους 4 του Eurobasket μετά από 16 χρόνια: Οι σφιγμένες γροθιές του Σπανούλη και το «άλλο ένα» του Αντετοκούνμπο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα