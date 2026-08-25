Προπονητής Λέφσκι για το ματς με την ΑΕΚ: Να βγούμε με το δικό μας σκεπτικό στο γήπεδο
Προπονητής Λέφσκι για το ματς με την ΑΕΚ: Να βγούμε με το δικό μας σκεπτικό στο γήπεδο
Ο Χούλιο Βελάθκεθ μίλησε για τη ρεβάνς με την Ένωση στη Νέα Φιλαδέλφεια για τα πλέι οφ του Champions League
Για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια με έπαθλο την είσοδο στη League Phase του Champions League, μίλησε ο προπονητής της Λέφσκι Σόφιας, Χούλιο Βελάθκεθ.
Ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας φάνηκε να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, στη ρεβάνς του 0-0 στη Σόφια.
«Γνωρίζουμε την ομάδα της ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας το σκεπτικό, να επιβάλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το ματς. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό ματς και ενδεχομένως να το κερδίσουμε» είπε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου.
Για την έδρα της ΑΕΚ: «Πρέπει να μπορεί κανείς να παίζει υπό αυτές τις καταστάσεις. Δεν πρέπει μόνο να παίξουμε ένα ματς αλλά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο ρυθμός των οπαδών αφορά κυρίως εσάς τους δημοσιογράφους. Προσωπικά μετά την έναρξη του ματς είναι αδιάφορο πόσοι θα είναι οι οπαδοί.
Πρέπει να κατέχεις αυτή τη δυνατότητα και να μπορείς να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Χωρίς αμφιβολία όταν παίζουμε στο δικό μας γήπεδο μπροστά στους οπαδούς μας είναι κάτι επιπλέον, αλλά πλέον έχουμε δείξει ότι η δική μας ομάδα μπορεί να παίξει καλά παντού. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να συνεχίσουμε. Το δείξαμε και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί που θα νιώθουμε εμείς άνετα ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
Για το ενδεχόμενο των πέναλτι: «Με γνωρίζετε καλά πλέον. Αν μετά την προπόνηση θα προπονηθούμε και σε πέναλτι, δεν κάνει κάποια διαφορά. Το θέμα με τα πέναλτι το αφήνω στους παίκτες.
Είναι διαφορετικές οι συνθήκες όταν είναι επίσημο το ματς επειδή όταν φτάνει κανείς στα πέναλτι αλλάζει η μισή ομάδα και μετά είναι η ψυχική και σωματική κατάσταση των παικτών και πως επηρεάζεται. Εμένα δεν μου δίνει κάτι παραπάνω αν τους βάλω να εκτελούν πέναλτι».
Για τους προβληματισμούς του σχετικά με την ΑΕΚ: «Η ανάλυση είναι διαφορετική. Φυσικά εστιάζουμε πάνω σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ματς. Παρατήρησα πολύ καλά και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά το παιχνίδι εκείνο δεν ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τη δική μου την ανάλυση. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν πολλά στοιχεία. Ειδικά μετά από τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπέρασμα.
Για το αυριανό ματς μας βοήθησε το παιχνίδι που παίξαμε. Φυσικά μερικά πράγματα θα τα αλλάξουμε, θα το δείτε. Σχετικά με τον τρόπο του παιχνιδιού θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν όλα τα στοιχεία. Στο πρώτο ματς είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να το δείξουμε με χαρακτήρα, με ψυχή και με τον εαυτό μας».
Ο τεχνικός της βουλγαρικής ομάδας φάνηκε να έχει εμπιστοσύνη στην ομάδα του, στη ρεβάνς του 0-0 στη Σόφια.
«Γνωρίζουμε την ομάδα της ΑΕΚ και πόσο δυνατή είναι. Αύριο βγαίνουμε με το δικό μας το σκεπτικό, να επιβάλουμε το στυλ μας. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτό το γήπεδο ο αντίπαλος είναι δύσκολος. Πρέπει να παίξουμε πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά θα έλεγα. Πρέπει να καταλάβουμε τι απαιτεί από εμάς το ίδιο το ματς. Έχουμε τεράστια επιθυμία να κάνουμε ένα καλό ματς και ενδεχομένως να το κερδίσουμε» είπε αρχικά στη συνέντευξη Τύπου.
Για την έδρα της ΑΕΚ: «Πρέπει να μπορεί κανείς να παίζει υπό αυτές τις καταστάσεις. Δεν πρέπει μόνο να παίξουμε ένα ματς αλλά να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο ρυθμός των οπαδών αφορά κυρίως εσάς τους δημοσιογράφους. Προσωπικά μετά την έναρξη του ματς είναι αδιάφορο πόσοι θα είναι οι οπαδοί.
Πρέπει να κατέχεις αυτή τη δυνατότητα και να μπορείς να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Χωρίς αμφιβολία όταν παίζουμε στο δικό μας γήπεδο μπροστά στους οπαδούς μας είναι κάτι επιπλέον, αλλά πλέον έχουμε δείξει ότι η δική μας ομάδα μπορεί να παίξει καλά παντού. Δεν είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δείξουμε ότι είμαστε ικανοί να συνεχίσουμε. Το δείξαμε και πέρυσι. Θα προσπαθήσουμε να οδηγήσουμε το παιχνίδι εκεί που θα νιώθουμε εμείς άνετα ώστε να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα».
Για το ενδεχόμενο των πέναλτι: «Με γνωρίζετε καλά πλέον. Αν μετά την προπόνηση θα προπονηθούμε και σε πέναλτι, δεν κάνει κάποια διαφορά. Το θέμα με τα πέναλτι το αφήνω στους παίκτες.
Είναι διαφορετικές οι συνθήκες όταν είναι επίσημο το ματς επειδή όταν φτάνει κανείς στα πέναλτι αλλάζει η μισή ομάδα και μετά είναι η ψυχική και σωματική κατάσταση των παικτών και πως επηρεάζεται. Εμένα δεν μου δίνει κάτι παραπάνω αν τους βάλω να εκτελούν πέναλτι».
Για τους προβληματισμούς του σχετικά με την ΑΕΚ: «Η ανάλυση είναι διαφορετική. Φυσικά εστιάζουμε πάνω σε αυτά που είδαμε στο πρώτο ματς. Παρατήρησα πολύ καλά και το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά το παιχνίδι εκείνο δεν ήταν τόσο μεγάλης σημασίας για τη δική μου την ανάλυση. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν πολλά στοιχεία. Ειδικά μετά από τέτοιου είδους παιχνίδια μπορεί να οδηγηθείς σε λάθος συμπέρασμα.
Για το αυριανό ματς μας βοήθησε το παιχνίδι που παίξαμε. Φυσικά μερικά πράγματα θα τα αλλάξουμε, θα το δείτε. Σχετικά με τον τρόπο του παιχνιδιού θα δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Πάντα πρέπει να λαμβάνεις υπόψιν όλα τα στοιχεία. Στο πρώτο ματς είχαμε περισσότερους αμυντικούς. Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα και καλούς παίκτες. Αλλά αν αύριο βγούμε με άγχος θα χάσουμε. Για να βγούμε και να νικήσουμε πρέπει να το δείξουμε με χαρακτήρα, με ψυχή και με τον εαυτό μας».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα