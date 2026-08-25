Αυξάνονται σε 24 οι ομάδες της Euroleague από τη σεζόν 2027-28, σε συζητήσεις ο ΠΑΟΚ και ο Άρης

Το ελληνικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη να βρίσκονται σε επαφές για την είσοδό τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση του μπάσκετ