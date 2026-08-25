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Πάει για τις 9 Σεπτεμβρίου το Παναθηναϊκός - Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League
Πάει για τις 9 Σεπτεμβρίου το Παναθηναϊκός - Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Stoiximan Super League
Ο αγώνας είχε αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ομάδας του Τζέικομπ Νίστρουπ
Η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας που διεξήχθη το απόγευμα της Τρίτης (25/8) «έδειξε» ως ένα βαθμό και το πότε θα οριστεί το εξ αναβολής παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Κι αυτό διότι και οι δύο ομάδες, βάσει του προγράμματος που «βγήκε» έχουν κενό στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένη απ’ τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.
Δεδομένου ότι εκείνο το διάστημα είναι το μοναδικό «κενό» στο πρόγραμμα των δύο ομάδων -και πολύ περισσότερο του Παναθηναϊκού, εφόσον προκριθεί στη League Phase του Conference League- η Super League αναμένεται να ορίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα το εξ αναβολής παιχνίδι των «πράσινων» με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.
Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου, οι δύο ομάδες θα τα... ξαναπούν μία εβδομάδα αργότερα (16/9) και στην 3η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της η Κηφισιά.
πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Κι αυτό διότι και οι δύο ομάδες, βάσει του προγράμματος που «βγήκε» έχουν κενό στη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου που είναι προγραμματισμένη απ’ τις 8 έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026.
Δεδομένου ότι εκείνο το διάστημα είναι το μοναδικό «κενό» στο πρόγραμμα των δύο ομάδων -και πολύ περισσότερο του Παναθηναϊκού, εφόσον προκριθεί στη League Phase του Conference League- η Super League αναμένεται να ορίσει μέσα στα επόμενα 24ωρα το εξ αναβολής παιχνίδι των «πράσινων» με την Κηφισιά στο ΟΑΚΑ για την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026.
Αξίζει να σημειωθεί πως με βάση την κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου, οι δύο ομάδες θα τα... ξαναπούν μία εβδομάδα αργότερα (16/9) και στην 3η αγωνιστική της δεύτερης τη τάξει ποδοσφαιρικής διοργάνωσης, σε ένα ματς που θα διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης», το οποίο έχει δηλώσει ως έδρα της η Κηφισιά.
πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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