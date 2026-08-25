Νέα επίθεση Ερντογάν κατά του Ισραήλ: Οι γενοκτόνοι θα ηττηθούν, ξεκίνησε ο αιώνας της ισχυρής Τουρκίας

Νικητής θα είναι ο τουρκικός λαός, με τα 86 εκατομμύρια πολίτες του - Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια, είπε ο Τούρκος πρόεδρος