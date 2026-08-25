Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ
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Γιάννης Κωνσταντέλιας Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου

Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ

Ακόμα συζητιέται η εμφάνιση του διεθνούς άσου της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν Μονάχου

Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ
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Αν και έχουν περάσει τρία 24ώρα από τον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας, η εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αποτελεί θέμα συζήτησης. 

Όχι όπου κι όπου αλλά ακόμα και στους επίσημους λογαριασμούς του Γερμανικού ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό, το βίντεο που δημοσίευσε η Bundesliga για την παρουσία του διεθνούς άσου της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου. 

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν: «Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ δείχνει γεμάτος ζωντάνια».

Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και με την παρουσία του εντυπωσίασε φίλους και αντιπάλους, κάνοντας εξαιρετική πρώτη εμφάνιση. 

Η ομάδα του μπορεί να ηττήθηκε 1-2 και να έχασε τον τίτλο αλλά ο Κωνσταντέλιας με τις κινήσεις του, τις πάσες και τις εμπνεύσεις του, μπήκε για τα καλά στις συζητήσεις των Γερμανών. 

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