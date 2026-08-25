Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ
Το βίντεο της Bundesliga για τον Κωνσταντέλια: Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ
Ακόμα συζητιέται η εμφάνιση του διεθνούς άσου της Ντόρτμουντ στον τελικό του Σούπερ Καπ με την Μπάγερν Μονάχου
Αν και έχουν περάσει τρία 24ώρα από τον τελικό του Σούπερ Καπ Γερμανίας, η εμφάνιση του Γιάννη Κωνσταντέλια αποτελεί θέμα συζήτησης.
Όχι όπου κι όπου αλλά ακόμα και στους επίσημους λογαριασμούς του Γερμανικού ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό, το βίντεο που δημοσίευσε η Bundesliga για την παρουσία του διεθνούς άσου της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου.
Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν: «Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ δείχνει γεμάτος ζωντάνια».
Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και με την παρουσία του εντυπωσίασε φίλους και αντιπάλους, κάνοντας εξαιρετική πρώτη εμφάνιση.
Η ομάδα του μπορεί να ηττήθηκε 1-2 και να έχασε τον τίτλο αλλά ο Κωνσταντέλιας με τις κινήσεις του, τις πάσες και τις εμπνεύσεις του, μπήκε για τα καλά στις συζητήσεις των Γερμανών.
Όχι όπου κι όπου αλλά ακόμα και στους επίσημους λογαριασμούς του Γερμανικού ποδοσφαίρου. Χαρακτηριστικό, το βίντεο που δημοσίευσε η Bundesliga για την παρουσία του διεθνούς άσου της Μπορούσια Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου.
Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο ήταν: «Ο Έλληνας σταρ της Ντόρτμουντ δείχνει γεμάτος ζωντάνια».
Ο Κωνσταντέλιας μπήκε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και με την παρουσία του εντυπωσίασε φίλους και αντιπάλους, κάνοντας εξαιρετική πρώτη εμφάνιση.
Η ομάδα του μπορεί να ηττήθηκε 1-2 και να έχασε τον τίτλο αλλά ο Κωνσταντέλιας με τις κινήσεις του, τις πάσες και τις εμπνεύσεις του, μπήκε για τα καλά στις συζητήσεις των Γερμανών.
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