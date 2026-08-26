Στην Ελλάδα ο Αβράαμ Γκραντ για τον Αρη, θα έχει συνάντηση με τον Καρυπίδη
SPORTS
Άρης Άβρααμ Γκραντ

Στην Ελλάδα ο Αβράαμ Γκραντ για τον Αρη, θα έχει συνάντηση με τον Καρυπίδη

Την Κυριακή θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Στην Ελλάδα ο Αβράαμ Γκραντ για τον Αρη, θα έχει συνάντηση με τον Καρυπίδη
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Ο νέος σύμβουλος της ΠΑΕ Αρης, Αβραάμ Γκραντ βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, θα συναντηθεί στη διάρκεια της ημέρας με τον Θόδωρο Καρυπίδη και το βράδυ θα πετάξει για Θεσσαλονίκη.

Αύριο θα βρεθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Ρυσίου για να γνωρίσει από κοντά τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους παίκτες της ομάδας.

Την Κυριακή θα παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα.
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