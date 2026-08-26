Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου για τη μητέρα του και η φωτογραφία με την κόρη του: Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια
Η ανάρτηση του Σωκράτη Αλαφούζου για τη μητέρα του και η φωτογραφία με την κόρη του: Δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πια
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης άδειασε το σπίτι που έμενε η μητέρα του επί 29 χρόνια καθώς έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο - «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα», έγραψε
Μία φωτογραφία με την κόρη του ανέβασε ο Σωκράτης Αλαφούζος στη λεζάντα της οποίας μίλησε για τη μητέρα του που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου, αποκάλυψε πως άδειασε το σπίτι της μητέρας του και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη μετά από 29 χρόνια, τονίζοντας πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει. Στη σκέψη αυτή, αποφάσισε να τρέξει στην αγκαλιά της κόρης του που αποτελεί την παρηγοριά του.
Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πιά, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει.” Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά. Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πιά… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».
Δείτε τη φωτογραφία
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης στην ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Τρίτη 25 Αυγούστου, αποκάλυψε πως άδειασε το σπίτι της μητέρας του και παρέδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της στον ιδιοκτήτη μετά από 29 χρόνια, τονίζοντας πως πλέον δεν έχει μείνει κανείς στην Αθήνα να τον περιμένει. Στη σκέψη αυτή, αποφάσισε να τρέξει στην αγκαλιά της κόρης του που αποτελεί την παρηγοριά του.
Ο Σωκράτης Αλαφούζος έγραψε αναλυτικά: «Πόσα η καρδιά να ζήσει σε μια μέρα… Το πρωί να μεταφέρεις τα τελευταία πράγματα από το σπίτι που έζησε η μανούλα σου για 29 χρόνια, άδειο πιά, μα γεμάτο αναμνήσεις, σκέψεις και αγάπη. Το μεσημέρι να παραδώσεις τα κλειδιά στον ιδιοκτήτη, την πόρτα εκείνη να διαβείς για τελευταία φορά, χωρίς να ακούσεις “στο καλό παιδάκι μου, η Παναγίτσα να σε φυλάει.” Σ’ αγαπώ μανούλα μου, θα πω και η αγκαλιά σφιχτή και μέσα μου ο φόβος μήπως είναι η τελευταία φορά… Νωρίς το απόγευμα θα τρέξω εκεί που την ίδια αγάπη δίνω και παίρνω, στο παιδί μου… στην κόρη μου. Η καρδιά σε οδηγεί σ’ αυτή τη μοναδικά όμορφη διαδρομή προς την Επίδαυρο… για να βρεθώ στον κόσμο που από νωρίς επέλεξα να εκφραστώ… στο θέατρο, που θα χαϊδέψει την καρδιά και το μυαλό θα πάει μακριά. Ένα χαμόγελο θα γεννηθεί, μια φωτογραφία, μια στιγμή. Μετά από 4 ώρες σαν όνειρο θα φαίνεται… στο αεροδρόμιο με την κόρη σου… στις 6 το πρωί θα πετάξετε μακριά… δεν έχω κάποιον να με περιμένει πίσω στην Αθήνα πιά… ένα σπίτι, μια ζεστή αγκαλιά… μα την αγάπη θα έχω πάντα στην καρδιά… εκεί που το σπίτι μου είναι μαζί μου παντοτινά».
Δείτε τη φωτογραφία
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