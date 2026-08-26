Αύριο στην ολομέλεια της Βουλής το ν/σ για τα επαγγελματικά ταμεία, ποια οφέλη προβλέπει για επιχειρήσεις και εργαζόμενους

«Με την παρούσα μεταρρύθμιση στηρίζουμε στην πράξη τους ασφαλισμένους, τις επιχειρήσεις και συνολικά την οικονομία της χώρας μας», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως