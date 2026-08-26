Γεωργιάδης κατά Τσίπρα: Προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή, έχει εξευτελίσει το πρώην κόμμα του

Ο υπουργός Υγείας είπε ότι ο πρώην πρωθυπουργός κάνει προεκλογική εκστρατεία με χρήματα που «δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε»





«Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει. Ναι, είναι παλιόπαιδο», είπε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη ΔΕΘ



προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς του αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Novartis με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει ζητήσει ποτέ μία συγγνώμη έκτοτε», είπε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης.









Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να περιγράψει την πολιτική συμπεριφορά που καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό.



Παρομοίασε την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με οδηγούς που παρακάμπτουν μια ουρά αυτοκινήτων και επιχειρούν να μπουν μπροστά την τελευταία στιγμή.



Κλείσιμο Αυτοί οι πονηροί, αυτός είναι ο Τσίπρας», ανέφερε.



Όταν του επισημάνθηκε ότι ο όρος «παλιόπαιδο» μπορεί να θεωρηθεί υβριστικός και ότι δεν συνάδει με τη θεσμική θέση ενός αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Μη γινόμαστε τόσο μιμόζες», προσθέτοντας ότι εάν ήθελε πραγματικά να εξυβρίσει τον πρώην πρωθυπουργό, θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει πολύ βαρύτερους χαρακτηρισμούς.





Την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να κάνει πρώτος στην εμφάνισή του στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη , σπάζοντας την καθιερωμένη πολιτική παράδοση της ΔΕΘ σχολίασε ο Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος αναφέρθηκε και στον χαρακτηρισμό «παλιόπαιδο» που είχε πει παλαιότερα. Μάλιστα ο υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι ο πρώην πρωθυπουργός κάνει προεκλογική εκστρατεία με χρήματα που «δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε».«Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει.», είπε ο υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη ΔΕΘ«Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό πουμε το ψέμα της Novartis με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει ζητήσει ποτέ μία συγγνώμη έκτοτε», είπε επίσης για τον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Γεωργιάδης.«Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.Ο Άδωνις Γεωργιάδης χρησιμοποίησε μάλιστα έναγια να περιγράψει την πολιτική συμπεριφορά που καταλογίζει στον πρώην πρωθυπουργό.Παρομοίασε την κίνηση του Αλέξη Τσίπρα με οδηγούς που παρακάμπτουν μια ουρά αυτοκινήτων και επιχειρούν να μπουν μπροστά την τελευταία στιγμή.«Είναι κάπως σαν αυτούς τους πονηρούς [...] που μπαίνουν σφήνα και μπαίνουν πρώτοι.», ανέφερε.Όταν του επισημάνθηκε ότι ο όρος «παλιόπαιδο» μπορεί να θεωρηθεί υβριστικός και ότι δεν συνάδει με τη θεσμική θέση ενός αντιπροέδρου του κυβερνώντος κόμματος, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε: «Μη γινόμαστε τόσο μιμόζες», προσθέτοντας ότι εάν ήθελε πραγματικά να εξυβρίσει τον πρώην πρωθυπουργό,

Αναφερόμενος στην προεκλογική εκστρατεία του πρώην πρωθυπουργού και την ερώτηση που είχε θέσει το ΠΑΣΟΚ για το πού βρήκε τα χρήματα, είπε ότι «είναι απολύτως προφανές ότι ο κύριος Τσίπρας είναι γεμάτος λεφτά, ότι ξοδεύει πολλά λεφτά και είναι απολύτως προφανές ότι δεν έχει δηλώσει ποτέ πού τα βρήκε αυτά τα λεφτά».



Παρά την ένταση της επίθεσής του, ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε ότι δεν θεωρεί τον Αλέξη Τσίπρα τον βασικό πολιτικό αντίπαλο της κυβέρνησης. «Εγώ θεωρώ τον Τσίπρα τελείως δευτερεύον πολιτικό μέγεθος», είπε, όταν ρωτήθηκε εάν η συστηματική ενασχόληση στελεχών της ΝΔ με τον πρώην πρωθυπουργό λειτουργεί τελικά ως πολιτική διαφήμιση για τον ίδιο.



Κατά τον κ. Γεωργιάδη, η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και η δημιουργία νέου πολιτικού φορέα αποτελούν περισσότερο ένδειξη αδυναμίας του ΠΑΣΟΚ να αποκτήσει ισχυρότερη δυναμική. «Εάν το ΠΑΣΟΚ είχε φτάσει το 20%-25%, θα υπήρχε περιθώριο να κάνει κόμμα ο Τσίπρας; Όχι», υποστήριξε, καταλήγοντας ότι «αν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος» για την επανεμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, αυτός είναι, κατά την άποψή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης.