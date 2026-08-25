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Czinger: Θα κατακτήσει την «Πράσινη Κόλαση»;
Czinger: Θα κατακτήσει την «Πράσινη Κόλαση»;
Το εντυπωσιακό αμερικανικό hypercar θέλει να εκθρονίσει τη Mercedes-AMG One στο Νίρμπουργκρινγκ.
UPD:
Η μάχη για το απόλυτο ρεκόρ γύρου στο Νίρμπουργκρινγκ αποκτά έναν νέο διεκδηκητή, καθώς η Czinger εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιχειρήσει να εκθρονίσει τη Mercedes-AMG One από την κορυφή. Το 21C έχει ήδη αποδείξει τις δυνατότητές του στην πίστα της Laguna Seca και πλέον η αμερικανική εταιρεία στρέφει το βλέμμα της στη Γερμανία, έχοντας ως στόχο ένα από τα πιο δύσκολα ρεκόρ στον κόσμο των αυτοκινήτων παραγωγής.
Η Czinger βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην «Πράσινη Κόλαση» με ένα χαρακτηριστικό κίτρινο 21C, πραγματοποιώντας δοκιμές στην απαιτητική γερμανική πίστα. Η παρουσία του hypercar εκεί προκάλεσε αρχικά την εντύπωση ότι η εταιρεία ετοιμαζόταν για επίσημη επίθεση στο ρεκόρ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Czinger, Λούκας Τσίνγκερ, αποκάλυψε ότι οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να συλλεχθούν πολύτιμα δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν μια επίσημη προσπάθεια, το 21C κατάφερε να κινηθεί σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς σε επιμέρους τμήματα της διαδρομής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για προσομοιώσεις, με τα πρώτα συμπεράσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Σύμφωνα με τον Τσίνγκερ, το 21C διαθέτει πραγματικές πιθανότητες να διεκδικήσει το ρεκόρ, αν και μια ολοκληρωμένη προσπάθεια δεν αναμένεται άμεσα. Η Czinger ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και έναν χρόνο προετοιμασίας πριν πραγματοποιήσει την επίσημη επίθεση στον χρόνο της Mercedes-AMG One.
Το γερμανικό hypercar παραμένει σήμερα το σημείο αναφοράς, έχοντας καταγράψει τον ταχύτερο χρόνο για αυτοκίνητο παραγωγής στο Νίρμπουργκρινγκ. Ωστόσο, η Czinger έχει ήδη δείξει ότι δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα μετά τη σκληρή μονομαχία της με την Koenigsegg στη Laguna Seca. Το 21C κινείται από έναν V8 κινητήρα 2,8 λίτρων ο οποίος αποδίδει 1.350 ίππους με τη βοήθεια 2 τούρμπο και 2 ηλεκτροκινητήρων.
Πάντως η Czinger δεν προετοιμάζεται για το ρεκόρ προκειμένου να αναγνωριστεί εμπορικά το αυτοκίνητό της. Η παραγωγή των 30 21C έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η παραγωγή του 21C Spyder. Πρόκειται απλώς για θέμα γοήτρου και επίδειξης δύναμης.
Η Czinger βρέθηκε τον περασμένο Απρίλιο στην «Πράσινη Κόλαση» με ένα χαρακτηριστικό κίτρινο 21C, πραγματοποιώντας δοκιμές στην απαιτητική γερμανική πίστα. Η παρουσία του hypercar εκεί προκάλεσε αρχικά την εντύπωση ότι η εταιρεία ετοιμαζόταν για επίσημη επίθεση στο ρεκόρ, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώθηκε.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Czinger, Λούκας Τσίνγκερ, αποκάλυψε ότι οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να συλλεχθούν πολύτιμα δεδομένα. Παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν επέτρεπαν μια επίσημη προσπάθεια, το 21C κατάφερε να κινηθεί σε ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς σε επιμέρους τμήματα της διαδρομής. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια για προσομοιώσεις, με τα πρώτα συμπεράσματα να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Σύμφωνα με τον Τσίνγκερ, το 21C διαθέτει πραγματικές πιθανότητες να διεκδικήσει το ρεκόρ, αν και μια ολοκληρωμένη προσπάθεια δεν αναμένεται άμεσα. Η Czinger ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και έναν χρόνο προετοιμασίας πριν πραγματοποιήσει την επίσημη επίθεση στον χρόνο της Mercedes-AMG One.
Το γερμανικό hypercar παραμένει σήμερα το σημείο αναφοράς, έχοντας καταγράψει τον ταχύτερο χρόνο για αυτοκίνητο παραγωγής στο Νίρμπουργκρινγκ. Ωστόσο, η Czinger έχει ήδη δείξει ότι δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα μετά τη σκληρή μονομαχία της με την Koenigsegg στη Laguna Seca. Το 21C κινείται από έναν V8 κινητήρα 2,8 λίτρων ο οποίος αποδίδει 1.350 ίππους με τη βοήθεια 2 τούρμπο και 2 ηλεκτροκινητήρων.
Πάντως η Czinger δεν προετοιμάζεται για το ρεκόρ προκειμένου να αναγνωριστεί εμπορικά το αυτοκίνητό της. Η παραγωγή των 30 21C έχει ήδη εξαντληθεί, ενώ αντίστοιχα περιορισμένη είναι και η παραγωγή του 21C Spyder. Πρόκειται απλώς για θέμα γοήτρου και επίδειξης δύναμης.
UPD:
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